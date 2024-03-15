Ціна 25 000 євро та запас ходу 400 км: презентовано недорогий електрокросовер Skoda (фото)

Електромобіль Skoda Epiq — компактний 4,1-метровий кросовер із виразним дизайном та великим 490-літровим багажником. Запас ходу авто перевищить 400 км.

На щорічній пресконференції Skoda представлено доступний електромобіль Epiq. Компактний кросовер надійде в продаж із 2025 року за ціною від 25 000 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті чеського автовиробника.

Електрокар коштуватиме від 25 000 євро Фото: Skoda

Epiq – найменший кросовер Skoda, який сягає усього 4,1 м у довжину. Модель збудована на спрощеній електричній платформі MEB Entry, яку також використовуватиме наступник Volkswagen Polo.

Електромобіль Skoda Epiq своїм дизайном нагадує концепт кар Vision 7S. Він вирізняється гранчастим дизайном із короткими звісами кузова, високою віконною лінією та тоненькими світлодіодними фарами й ліхтарями.

На передній панелі встановлені два дисплеї Фото: Skoda

У салоні Skoda Epiq 2025 встановлені вузький віртуальний щиток приладів та великий тачскрін, а на центральній панелі встановлено широку нішу з бездротовою зарядкою для смартфонів. До речі, смартфон можна буде використовувати і для доступу в салон замість ключа.

У авто буде великий 490-літровий багажник Фото: Skoda

Внутрішнє оздоблення розбавлене яскраво-помаранчевими вставками. Заявлено, що компактна модель матиме великий 490-літровий багажник.

А от характеристики моделі поки тримають у секреті. Відомо лиш, що новий Skoda Epiq 2025 буде передньопривідним, а його запас ходу перевищить 400 км. Також підтримуватиметься двонаправлена зарядка, тобто можна живити електроенергією різні прилади.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшли дві недорогі моделі Skoda.

Також Фокус повідомляв, що Skoda випустить дешевий бензиновий кросовер.