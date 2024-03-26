В Україні з'явився новий електромобіль BMW із запасом ходу до 600 км (фото)

Електромообіль BMW i3 доступний у задньопривідних версіях потужністю 286 і 340 к. с. Топовий варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с.

У Києві помітили новий BMW i3 2023 року. Це один із перших таких електромобілів в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий BMW i3 не має нічого спільного з однойменним компактним хетчбеком, який недавно припинили виробляти. Насправді це електрична версія BMW 3 Series G20. Основним ринком для моделі є Китай і за основу для неї взяли подовжений (на 11,5 см) варіант седана місцевого виробництва.

Конкретно цей електромобіль BMW i3 eDrive40 оснащений мотором на 340 к. с. і 430 Н∙м на задній осі. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

У салоні встановлений широкий двосекційний дисплей Фото: BMW

Акумуляторна батарея ємністю 81,5 кВт∙год дозволяє проїхати 592 км без підзарядки. Також існує 286-сильна версія моделі із меншою батареєю і запасом ходу 526 км.

Запас ходу електрокара складає 592 км Фото: Topcars UA

Від стандартного BMW 3 Series електрична версія відрізняється пластиковими вставками на місці решітки радіатора, а також блакитним декором у фарах, аеродинамічними колісними дисками та обвісом. У салоні встановлено широкий двосекційний дисплей.

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