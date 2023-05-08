Кремль у вогні: художник показав, як нейромережа бачить центр Москви, що палає (фото)
Художник Сергій Мохов попросив Midjourney показати, як Кремль у вогні бачить Клод Моне, Огюст Ренуар, Вінсент ван Гог та Едвард Мунк.
Український геймдизайнер Сергій Мохов за допомогою нейромережі Midjourney показав, яким би зобразили Кремль у вогні відомі художники. Результати експерименту він опублікував у Twitter сьогодні, 8 травня.
В результаті творчості з'явилися кілька десятків зображень у різних стилях – імпресіонізм Клода Моне та Огюста Ренуара, постімпресіонізм Вінсента ван Гога та Анрі Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреалізм Сальвадора Далі, символізм Едварда Мунка.
Словом, у фантазії геймдизайнера Кремль палав кілька разів і в різних художніх варіаціях на будь-який смак.
Нагадаємо, що 3 травня у мережі з'явився ролик, як БПЛА атакують Кремль. Російська Федерація звинуватила в інциденті Україну.
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