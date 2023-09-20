У Львові створюють військовий БПЛА Besomar 3310 з дальністю 30 км: що відомо (відео, фото)

Безпілотний комплекс призначений для спостереження, пошуку цілей і скидання вантажів вагою до 2 кг.

У Львові розробляють безпілотник Besomar 3310, який допоможе українським військовим знаходити та знищувати ворогів на великій відстані. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації в понеділок, 18 вересня.

Роботою над безпілотниками займається команда розробників на чолі з Іваном Сольським. На сторінці краудфаундингової платформи Startera, присвяченій Besomar 3310 на інноваційній краудфандинговій платформі StartEra, йдеться про те, що розробку планують передати 125-й окремій бригаді Тероборони. Там же зазначається: військові зможуть застосовувати такі безпілотники для виявлення цілей і "виведення їх з ладу". Як саме Besomar 3310 допоможуть знищувати об'єкти, не уточнюється, проте безпілотник може підіймати корисне навантаження до 2 кг, однак на відео показано систему скидання — схожі встановлюють на дрони-бомбардувальники.

Для реалізації проєкту, за словами виробників, потрібно майже 600 тисяч гривень. Половину суми планується залучити шляхом краундфандингу, решту передасть Львівська ОВА.

Що відомо про безпілотний комплекс Besomar 3310

Комплекс доставляння"Besomar 3310" складається з 3-х літаків. Літаки можуть виконувати завдання як за GPS координатами, так і в ручному режимі. Дрони, що входять до складу комплексу, мають високі аеродинамічні характеристики, що дає змогу йому планувати на великі відстані за умови вимкненого двигуна і забезпечує високу безпеку та стабільність апарату в позаштатних ситуаціях. Аерокомплекс здатний провести спостереження і відеофіксацію на відстані 30 км і з безпечної висоти 800 м. А також доставити вантаж до 2 кг у потрібну точку в радіусі 30 км, в автоматичному режимі або під керівництвом пілота, з поверненням до місця запуску.

Функції комплексу БПЛА Besomar 3310

виявлення цілей і виведення їх з ладу;

моніторинг великих територій;

доставляння вантажів у важкодоступні місця.

Дрон-спостерігач Besomar Light

Команда розробників також втілює в реальність проєкт комплексу спостереження "Besomar Light". Він оснащений камерою, встановленою на двовісному підвісі в корпусі дрона, і має оптичне збільшення 10х. Камера дає змогу спостерігати з великої висоти, автоматично компенсуючи вібрації та крени. Кут нахилу камери може бути скоригований з пульта у двох площинах.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні створили аналог "Ланцета". Їх розробила доволі відома українська компанія. А найближчим часом цей тип БПЛА доставлять на фронт.

Ми також писали про те, що в Польщі розробили військовий безпілотник HAASTA. Універсальний дрон здатний виконувати безліч завдань. А спеціальна система управління дає змогу відстежувати та керувати майже дюжиною безпілотників.