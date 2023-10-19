Від роботів до "плащів-невидимок": 5 винаходів, які наближають перемогу України (відео)

Деякі з цих вітчизняних технічних розробок уже пройшли сертифікацію й активно використовуються військовими в бойових діях.

Українці розробили багато незвичайних технологій, які вже допомагають військовим на передовій. Кластер Brave1 назвав медіа DOU п'ять найбільш значущих проєктів, які наближають перемогу України.

Роботизований комплекс Ironclad

Українська компанія Roboneers розробила наземний бойовий дрон Ironclad, який уже використовується Силами оборони України. Він покликаний допомагати в штурмах, розвідці та вогневій підтримці на передовій. Особливістю цього дрона є шарнірно-зчленоване з'єднання двох платформ, яке дає змогу досягти високої прохідності. Бронювання дрона на рівні від бронебійних куль 7,65х54 мм забезпечує його масу в 1800 кг. Дрон також оснащений бойовим модулем "ШаБля М2" з великокаліберним кулеметом і може перевозити до 400 кг корисного навантаження. Розробку Ironclad почали ще 2018 року, і його активно демонстрували на виставках "Зброя та безпека".

Бойовий наземний роботизований комплекс складається з:

наземної колісної захищеної платформи з рушіями підвищеної прохідності, маневреності;

гібридної силової установки з низькою акустичною і тепловою помітністю;

мережевої, широкосмугової, криптостійкої, перешкодозахищеної системи зв'язку (радіопровідна);

системи кругового огляду, що функціонує в будь-який час доби й складних метеоумовах.

Наземний роботизований комплекс Ironclad значно розширює глибину зони бойових дій на передовій і завдяки встановленому бойовому модулю надає вогневу перевагу.

Технічні характеристики РК Ironclad

вага — 1950 кг;

корисне навантаження — 350 кг;

швидкість — до 20 км/год;

радіус дії — до 5 км;

радіозв'язок — до 5 км без ретранслятора, до 10 км із ретранслятором;

розрахунок — 2 людини.

Платформа Mantis Analytics

Mantis Analytics — це платформа моніторингу інформаційного поля в режимі реального часу, керована штучним інтелектом. Вона збирає інформацію зі ЗМІ, соціальних мереж та інших джерел, аналізує її й дає уявлення про те, хто і що повідомляє.

Mantis Analytics є ML-нативною. Платформа повністю заснована на сучасних технологіях машинного навчання. Вона використовує моделі NLP і LLM для швидкого й ефективного аналізу величезних обсягів неструктурованих даних.

Завдання, з якими справляється Mantis Analytics

ідентифікація кампаній. Використання даних у реальному часі та ML дає змогу швидко виявляти скоординовані інформаційні атаки та наративні рекламні акції й оперативно протидіяти їм;

інтелектуальне узагальнення. Тисячі новин і повідомлень, узагальнених у кількох реченнях;

аналіз у реальному часі. Платформа збирає гігабайти новин і повідомлень щохвилини й виявляє важливі моменти тут і зараз;

виявлення дезінформації;

надає аналітикам доступні та прості у використанні інформаційні панелі та інші спеціальні інструменти для дослідницького аналізу інфопростору.

Бойовий робот "ЛЮТЬ"

"ЛЮТЬ" — це дистанційно керований бойовий робот, оснащений танковим кулеметом ПКТ. Він призначений для чергування на позиціях і може виявляти вогневі позиції противника, а також діяти у складі штурмових груп. Головна мета розробки — створення простої та недорогої системи, яку можна швидко масштабувати для виробництва.

Робот має рухому колісну платформу з підвищеною прохідністю і розумним блокуванням задніх коліс. Це дає змогу зберегти мінімальні розміри та висоту робота, тим самим підвищуючи його рівень маскування. Життєво важливі частини захищені бронею від стрілецької зброї та уламків. Робот також оснащений 360-градусною оглядовою камерою.

Бойовий модуль з озброєнням може швидко переміщатися по горизонтальних і вертикальних осях. На цьому модулі можна також встановити камеру високої якості, нічну камеру або тепловізор. Для управління є віддалений пульт із бездротовим зв'язком. Відео можна переглядати не тільки на дисплеї, а й на окулярах FPV для зручності.

Бойовий робот призначений для чергування на позиціях і може виявляти вогневі позиції противника, а також діяти у складі штурмових груп Фото: Defense Express

Цифрова радіостанція HIMERA

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка може протистояти системам РЕБ противника, що використовуються для заблокування зв'язку. Himera також може працювати як GPS-маяк для пошуку та евакуації поранених воїнів. Радіостанція отримала приз у номінації "найкращий стартап у галузі оборонних технологій 2023" і фінансову підтримку для масштабування та розвитку продукту. Himera працює під впливом РЕБ завдяки технології псевдовипадкової перебудови робочої частоти (FHSS) і може працювати до 4 днів без підзарядки. Керувати радіостанцією можна за допомогою застосунку на смартфоні. Радіостанції Himera створюють мережу MANET (бездротову децентралізовану самоорганізовану мережу) і забезпечують захист від впливу РЕБ і шифрування трафіку. Вони також мають низький рівень виявлення в ефірі. Himera є універсальною захищеною системою зв'язку, яка може бути частиною системи оперативної обізнаності.

Маскувальний плащ-накидка

У місті Рівне розробили тепловідбивне пончо для ЗСУ, яке екранує від тепла, вітру та води. Виріб уже отримав патент після випробувань у польових умовах. Пончо має можливість перетворюватися на два типи наметів і включає люверси для віджимання повітря. Розробники перепрофілювалися на пошиття одягу для військових після початку війни з РФ. Вони почали з розробки зимових маскувальних костюмів, але висока ціна іноземної тканини стала причиною для створення ефективного, але більш доступного пончо. Тести при денному світлі показали позитивний результат, і виробники звернулися до військових для отримання остаточного затвердження. Накидка має вагу 1,5 кг і ціну до 7,5 тисячі гривень. Розробники отримали замовлення на сотні одиниць від військових на передовій, і головною метою їхньої роботи є залучення фондів та благодійних організацій для підтримки українських військових.

Антидронова рушниця "Піранья 5 РАдК"

Українська компанія "Піранья-Тех" презентувала нову модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК", яка спеціально розроблена для протидії бойовим безпілотникам з керуванням від першої особи (FPV-дронам). Головне поліпшення полягає у збільшенні потужності до 150 Вт і здатності знищувати ворожі безпілотники на відстані до 1,5 кілометрів. Крім того, компанія також модернізувала тридіапазонні рушниці 3 РАдК, щоб задовольнити вимоги бійців щодо поліпшення якості та дальності ураження FPV-безпілотників, які використовують супротивники для розвідки та скидання боєприпасів. "Піранья-Тех" уже кілька років співпрацює з платформою Brave 1, яка об'єднала українських виробників систем радіоелектронної боротьби. Ця компанія активно розробляє і постачає системи захисту від дронів як для українських військових, так і для замовників з-за кордону. Вона також старанно слухає побажання бійців ЗСУ і вносить необхідні зміни та покращення у свою продукцію.

Нагадаємо, у другій половині вересня стало відомо, що в Україні створюють "армію РЕБ" за стандартами НАТО. На першому етапі в міністерстві зустрічатимуться з усіма виробниками, після цього — досліджуватимуть потреби Збройних сил України й на основі цього створюватимуть доктрину застосування систем радіоелектронної боротьби, впроваджуючи стандарти НАТО.

А на початку серпня ми писали про те, що для ЗСУ створили роботизовану платформу для кулемета і підвезення патронів. Нова технічна розробка для ЗСУ допоможе бійцям вести бій дистанційно: для цього встановлять кулемет на платформу і підберуться до позицій ЗС РФ.