Коли українці отримають найшвидший у світі мобільний зв'язок: названо головні умови

5G — найсучасніший стандарт мобільного зв'язку у світі зі швидкістю до 432,5 Мб/с, який вже доступний для мешканців багатьох країн, але в Україні його ніяк не можуть впровадити.

Впровадження технології 5G в Україні готується вже давно, але й досі готується на початковій стадії. Представник мобільного оператора Київстар розповів порталу DEV.ua, які умови потрібно виконати, щоб українці отримали доступ до передової технології стільникового зв'язку.

Зазначимо, що 5G на сьогоднішній час — найсучасніший і найшвидший з чинних стандартів стільникового зв'язку у світі. Так, жителі Південної Кореї вже мають мобільний інтернет, швидкість якого становить 432,5 Мб/с. А в Сінгапурі та Бразилії швидкість інтернету досягає 376, 8 та 346,4 Мб/с відповідно.

Станом на сьогодні вже ціла низка країн користується швидкісним інтернетом 5G Фото: Statista.com

Чому 5G досі немає в Україні

"Хоча держава демонструє готовність, розглядаючи питання щодо виділення нових частотних діапазонів для операторів мобільного зв'язку, існують певні проблеми, які необхідно вирішити", — кажуть в офісі "Київстар".

Для повноцінного впровадження 5G державі необхідно спочатку затвердити план використання радіочастотного спектру та провести аукціон із продажу частот. До цього моменту впровадження може відбуватися лише в рамках пілотних проєктів з обмеженою кількістю базових станцій та часом тестування.

В одному з основних частотних діапазонів для технології 5G — діапазон 3500 МГц — зараз є вільний спектр в 400 МГц, який може бути виставлений на аукціон для операторів мобільного зв'язку. Проте аукціон може відбутися лише після затвердження ухвалою КМУ нового "Плану розподілу та використання радіочастотного спектра в Україні". Цей план передбачає виділення діапазонів 3500 МГц та 700 МГц для впровадження 5G. Галузевому регулятору також необхідно підготувати умови аукціону та організувати його проведення.

Діапазон 700 МГц має особливе значення, оскільки забезпечує безперервне покриття 5G та підходить для вдосконалення як 5G, так і 4G. Однак на даний час цей спектр зайнятий цифровими та військовими службами, що ускладнює організацію аукціону на ці частоти. Для звільнення спектра необхідно провести великий обсяг робіт, таких як конверсія, дослідження та визначення доступних смуг спектра. Також потрібно визначити та затвердити рішенням КМУ умови аукціону та початкову ціну лотів спектра.

"Варто зазначити, що в Україні спостерігається дефіцит операторського спектра порівняно з країнами ЄС, але є вільні частотні ресурси в діапазонах 2300 МГц та 2600 МГц, які можуть бути ефективно використані для розвитку мобільного зв'язку", — уточнили в офісі мобільного оператора.

Крім того, там розповіли, які кроки вже зробили і роблять для впровадження технології 5G в Україні. На початковому етапі планується використовувати архітектуру NSA, яка не потребує заміни SIM-карток та дозволяє швидко розгорнути мережу, підключившись до існуючої мережі 4G. "Київстар" активно готує всі сегменти своєї мережі, включаючи транспорт, опорні мережі, RAN-мережі та додаткові сервіси. Однак весь процес може зайняти кілька років, перш ніж 5G буде повністю запроваджено в країні.

Як 5G збираються впроваджувати в Україні

Але попри ці обставини український регулятор розглядає можливість запуску пілотного проєкту 5G в історичних центрах п'яти найбільших міст України. Умови пілотного проєкту, включаючи видачу спектра, ліцензій на обладнання та його сертифікацію, а також географічне покриття та доставку обладнання, наразі обговорюються з операторами мобільного ринку та постачальниками обладнання 5G.

Вартість впровадження мережі 5G включає дві основні складові: отримання ліцензії на спектр і технологічні аспекти. Розцінка ліцензії поки невідома, оскільки оцінка стартової вартості діапазонів 5G не проводилася. Підхід до ліцензування в Україні ще належить визначити: чи буде він відносно дорогим із меншими умовами розгортання, чи відносно дешевим із жорсткішими умовами розгортання. Технологічна частина включає обов'язкові витрати на модернізацію основних елементів мережі, а також витрати на транспортну мережу та мережу RAN, які залежать від планів оператора з покриття та кількості базових станцій. 5G вимагає значного ущільнення мережі, що призводить до збільшення витрат операторів на розгортання, які, за оцінками, досягнуть сотень мільйонів доларів у перші три роки впровадження.

Технології 5G в Україні: з чого все починалося

17 травня 2019 року чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про впровадження мобільного зв'язку 5G в Україні. У документі також був графік, згідно з яким запустити мобільний зв'язок п'ятого покоління в країні мали у 2020 році.

"П'яте покоління. Ще в Європі немає, а ми рухаємося вперед", — зазначив тоді лідер України.

Вже на початку серпня 2020 року у Києві пройшов перший мітинг проти 5G зв'язку. Десятки людей вийшли на мітинг на Хрещатик під стінами Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сфері зв'язку. Зокрема, активісти були обурені тим, що питання збільшення електромагнітного опромінення розглядаються Комісією без широкого обговорення з суспільством. Зазначимо, що у 2020 році, попри існуючу програму впровадження, зв'язок п'ятого покоління в Україні так і не з'явився.

У лютому 2021 року голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Фокусу запевнив, що його відомство вже запустило науково-дослідну роботу з 5G та розпочало підготовчу діяльність із розподілу 700-го діапазону.

"Але ми не вважаємо, що 5G потрібно терміново будувати. Ми поки що "чинимо" 4G, бігаємо з відрами та ганчірками, миємо вежі, а 5G розвиваємо потихеньку. Загалом, мислимо глобально, діємо локально", — сказав тоді чиновник.

У листопаді цього ж року Михайло Федоров зробив другу заяву про зв'язок п'ятого покоління та сказав, що перші 5G-вежі в Україні з'являться вже наприкінці 2021 року.

"Вже наступного року ми плануємо розгортати експериментальні зони, щоб можна було протестувати 5G із різними операторами. Це будуть фізичні території", — сказав тоді глава профільного міністерства.

Зазначимо, що зв'язок п'ятого покоління не було впроваджено й у 2021 році. 4 серпня Кабінет міністрів переніс впровадження мережі 5G в Україні з жовтня 2021 року на лютий 2022 року. Мінцифри попросило на чотири місяці перенести видачу ліцензій операторам, тому що забракло бюджету на підготовку мережі п'ятого покоління. Однак цього місяця впровадженню зв'язку п'ятого покоління завадило повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України.

А наприкінці січня 2023 року стало відомо, що дрони компанії BT будуть роздавати 5G-інтернет. Безпілотник зі спеціальною антеною зможе забезпечити якісне покриття мобільним інтернетом та зв'язком площу понад 15 км. Поки що інженери активно тестують саму антену, яка може розділяти та керувати променями у 500 напрямках.