Возять поранених і боєприпаси: Сили оборони застосовують універсальні наземні дрони (відео)

Наземні безпілотники здатні перевозити на собі вантажі до 200 кг. Оператори можуть керувати ними з відстані до 2 км.

Українські військові, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, отримали новий малорозмірний наземний безпілотний евакуатор поранених. Відеокадри, на яких показано роботу дрона, опублікували на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Прикордонники зазначили, що ці гусеничні безпілотні платформи долають шлях складною місцевістю та ожеледицею і здатні везти на собі до 200 кг. Крім того, до дрона можна причепити носилки типу "Лелека" і таким чином евакуювати з поля бою більше поранених. Оператор спрямовує дрон за допомогою джойстикового пульта управління (стандартний пульт FlySky FS-GT2G). Він може координувати рух техніки як лежачи на електричних ношах, так і керуючи нею здалеку. Попри те, що дрон здебільшого працює в зоні візуального контакту, він може доправляти боєприпаси, продукти, воду, амуніцію або будь-яке інше майно на бойові позиції.

Зазначимо, що в опублікованому відео не згадано конкретної моделі безпілотної платформи. Однак журналісти "24 каналу" припустили, що цей тип транспорту для евакуації поранених з поля бою розробив і виготовив Дмитро Мамонов, інженер зі Слов'янська, який мешкає в Житомирі. Про це, на думку медійників, свідчить маленький трафарет із літерами "ТБ" в орнаменті на транспорті та схожість конструкції з розробками Мамонова.

Що відомо про безпілотник Мамонова

Розробник з'єднав два дитячих гіроскопічних самокати гусеницями й прикріпив зверху носилки. Деталі дуже дешеві, і їх може дістати будь-хто. Готовий робот важить 60 кг і може витримати вагове навантаження вдвічі більше — до 120 кг. Заряду батареї вистачає на 60 хвилин безперервної роботи. Пристрій координують за допомогою пульта дистанційного керування і він може рухатися вперед, назад і обертатися на місці.

Як наголосив виробник, усі вразливі частини машини (плата, система управління і двигун) розташовані максимально близько до землі та захищені від вологи. Попри низький кліренс, машину можна навіть занурювати у воду, нехай і на короткий час, їй нестрашні ні калюжі, ні сніг.

"Конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Розробка зроблена на основі простих рішень, які вже давно відомі людству", — розповідав Дмитро Мамонов журналістам.

Станом на зараз в Україні існує далеко не один майданчик для виробництва подібних дронів-евакуаторів. Як повідомляє розробник безпілотників "Танкове бюро" на своїй сторінці у Facebook, навіть Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського в листопаді цього року отримав ліцензію на виготовлення евакуаційних електроносіїв. І. Сікорського в листопаді цього року отримав ліцензію на виготовлення евакуаційних електроносилок і планує розробляти акумуляторні транспортери. Розробники — "Танкове бюро" — зазначили, що наземні безпілотники мають важливе значення для українських захисників, оскільки вони дешевші від зарубіжних аналогів і компактніші за них за розміром. Такий евакуатор також має перевагу, оскільки його важко помітити з висоти, а це забезпечує захист оператора та гарантує йому безпеку під час роботи біля лінії фронту.

Нагадаємо, у другій половині вересня безпілотний робот Ironclad від української компанії Roboneers випробували в бойових умовах на передовій. Платформа була створена спеціально для виконання бойових завдань в екстремальних кліматичних умовах.

А наприкінці серпня ми писали про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції. Дрон назвали на честь найотруйнішого павука, який трапляється в Україні — каракурта. Розробники пояснили, що їхній дрон, як і ця комаха, може швидко пересуватися пересіченою місцевістю і "діставати окупантів із нір".