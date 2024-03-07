Масштабний збій: популярний новинний агрегатор Ukr.net перестав працювати (фото)

Скористатися сервісами пошти чи передивитися стрічку новин не вдається навіть за допомогою VPN. Фокус вже звернувся за ексклюзивним коментарем до керівництва Ukr.net.

7 березня українці не змогли скористатись звичними сервісами на порталі-агрегаторі новин Ukr.net. Сайт агрегатора не завантажується, немає можливості скористатись сервісами пошти чи подивитись прогноз погоди. На момент публікації статті сайт Ukr.net не функціонував.

Перша інформація про збій на агрегатор новин з'явилась у мережі о 9:15 — про це написали на порталі "Інформатор". При спробі завантажити головну сторінку у браузері з'являється повідомлення "Немає зв’язку із сайтом. Перевірте, чи немає описки в імені хосту www.ukr.net."

Збій Ukr.net - перша сторінка Фото: Скриншот

Популярний новинний агрегатор не функціонує навіть, якщо включити VPN. Фокус вже звернувся за ексклюзивним коментарем до керівництва Ukr.net.

Збій Ukr.net — що відомо

Зазначимо, у сервісі збереження архівних копій web.archive можна побачити, що перша сторінка агрегатора певний час завантажувалась. Останнє оновлення начебто з'явилось о 9:23. Однак при спробі перейти за посиланням на новину видається помилка.

Збій Ukr.net - архівна копія Фото: Скриншот

У мережі можна відшукати інформацію про домен Ukr.net. Вказується, що його зареєстрували у 1999 році у компанії-реєстратора Networksolutions. Останнє оновлення про існування домену — від 7 березня о 07:47:33.

Збій Ukr.net - хто реєтратор домену Фото: Скриншот

Зазначимо, 28 грудня користувачі зауважили проблеми у роботі соцмережі Telegram. Зокрема, не було можливості отримувати нові повідомлення та отримувати інформацію з новинних каналів. 9 та 20 січня тимчасово не працював Monobank — керівництво компанії скаржилось на атаку хакерів.

Нагадуємо, 5 березня у світі стався збій у роботі Facebook та Instagram. За кілька годин робота відновилась, при цьому представники компанії Meta повідомили, що були технічні проблеми. При цьому власник соцмережі Telegram Павло Дуров зауважив, що його сервіс надійніший, бо збою у роботі не було.

Напередодні стало відомо про атаку терористів-хуситів на кабелі інтернет у Червоному морі: вони їх перебили і майже перервати трафік між Азією та Африкою. 22 лютого військовий експерт попереджав, що перед світом може виникнути нова загроза: зловмисники, наприклад, Кремль або терористи, можуть почати перебивати оптоволоконні кабелі, які з'єднують континенти.