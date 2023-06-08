Україна вимагатиме від РФ відшкодування збитків через підрив дамби Каховської ГЕС: названо суму

В Офісі президента стверджують, що країна-агресор має до останньої копійки компенсувати завдані українцям збитки.

Україна вимагатиме від Росії багатомільярдних репарацій у доларах за підрив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це журналістам видання Newsweek сказав економічний радник Офісу Президента України Олег Устенко.

Він зазначив, що сума збитків від руйнування греблі складає "мільярди доларів".

"Росію потрібно зупинити всіма можливими засобами, включаючи жорсткі санкції. Україні потрібно відшкодувати всі збитки, завдані Росією, до останньої копійки", – сказав Олег Устенко.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Вранці 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що через п'ять годин рівень води буде критичним. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Жителі Херсона, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел був повністю знеструмлений, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Городяни повідомили, що вода вже дісталася до центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.

Нагадаємо, Фокус у своєму аналітичному матеріалі "ГЕС ціною мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС і чи можуть відновити її роботу" вивчав, які катастрофічні наслідки очікуються через руйнування Каховської ГЕС і чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіянами ГЕС

Ще Фокус писав, що компанія "Укренерго" разом із "Укргідроенерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.