Приклад для нас: у Кабміні розповіли, досвід якої країни з податками підійде Україні

У Мінфіні поки вивчають перевагу моделі оподаткування в країнах Східної Європи, але найяскравішим прикладом податкової системи для України є польська модель, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До закінчення повномасштабної війни українська влада більше не планує вносити жодних змін до податкової системи країни. Про це заявив в інтерв'ю "Українським новинам" 13 жовтня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому він зазначив, що рано чи пізно в систему єдиного податку все одно доведеться вносити зміни.

"Система єдиного податку, яка у нас зараз є, вона вже не виконує функцію підтримки малого бізнесу. З її допомогою зараз від сплати податків ухиляється великий бізнес. З цією системою нас у Євросоюз не візьмуть, давайте говорити правду", — сказав він.

За його словами, Міністерство фінансів України вже зараз вивчає перевагу моделі оподаткування в країнах Східної Європи.

"Щоб наше оподаткування не відрізнялося від оподаткування в Європейському Союзі. Я з цим абсолютно згоден. За зразком одна з країн, яку розглядають, — це Польща", — розповів Гетманцев.

Сусідня країна, як вважає політик, — яскравий приклад того, якою може бути Україна. За словами Гетманцева, Польща пройшла шлях від небагатої держави до місця в топ-30 найбагатших країн світу. Домогтися цього їй вдалося після членства в ЄС і ґрунтовних реформ.

"Україна і Польща були на одному рівні в момент розпаду Радянського Союзу, а зараз навіть порівнювати нічого. Вони втричі або вчетверо багатші за нас. Щоб наздогнати Польщу, нам потрібно 30 років без ефекту членства в Євросоюзі. Це гарний приклад, якого ми повинні наслідувати", — підкреслив Данило Гетманцев.

Що зміниться для ФОП уже 2024 року

Наступного року в Україні підвищиться розмір мінімальної зарплати до восьми тисяч гривень. Разом із цим відбудуться зміни в розмірах деяких податків. Наприклад, зміниться єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який платять усі групи ФОП.

Так, єдиний соціальний внесок для підприємців у 2024 році підвищиться двічі:

1 562 грн на місяць, або 4 686 грн за квартал — із січня по червень;

1 760 грн на місяць, або 5 280 грн за квартал — з липня по грудень.

А до 2026 року розмір єдиного податку зазнає таких змін:

І група — 302,80 грн на місяць, тобто 10% прожиткового мінімуму;

— 302,80 грн на місяць, тобто 10% прожиткового мінімуму; ІІ група — 1 420 грн на місяць, тобто 20% мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року;

— 1 420 грн на місяць, тобто 20% мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року; ІІІ група — відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу в разі сплати ПДВ.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні більше не діє пільгове оподаткування, яке запровадили на самому початку повномасштабної російської агресії. Але у деяких підприємців все ж залишилася можливість платити менше або не платити зовсім. Також Фокус розповідав, чи оподатковуються покупки українців у магазинах і банках.