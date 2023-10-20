Новий держбюджет-2024: Рада скоротила видатки на БЕБ та Музей Голодомору

Народні депутати вчора 19 жовтня ухвалили у першому читанні проєкт держбюджету на наступний рік. З 1620 поправок, поданих парламентарями до урядового проєкту закону про держбюджет, враховано десять.

У Верховній Раді схвалили висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2024 рік. До документу було подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн грн. З них 10 було враховано, про що Фокусу повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк.

"Ми скоротили видатки — скоротили 400 млн на БЕБ, скоротили на серіали 460 млн грн, прибрали видатки на Музей Голодомору і розподілили це на військових. Майже нічого додаткового нікому не додавали, бо це бюджет війни. Я вважаю, що це найкращий бюджет з точки зору реалій часу", — зауважив він.

Депутати на 400 млн грн скоротили видатки на Бюро економічної безпеки Фото: pravda.com.ua

Як написала у соцмережі голова комітету з питань бюджету Ради Роксолана Підласа, серед суттєвих змін, які уряд мусить врахувати при підготовці до другого читання:

у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д), збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн ;

; додатково скоротити видатки на будівництво , ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;

, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн; спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків;

на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків; збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;

та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн; скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникнення несплати митних зборів та платежів;

і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникнення несплати митних зборів та платежів; збільшити на 5 млн грн видатки на НСЗУ , працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи; виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива , що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

, що дозволить уникнути екологічної катастрофи; додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Основні показники держбюджету-2024, у порівнянні з урядовим, що подавався в парламент у вересні, не змінилися:

доходи – 1,746,3 млрд грн;

видатки – у сумі 3,308,9 млрд грн;

граничний обсяг дефіциту – 1,593,6 млрд грн.

Рекордний дефіцит бюджету-2024: на що сподіваються в уряді

У наступному році Україна має залучити 2,2 трлн грн для фінансування держбюджету-2024. Зокрема, 421,6 млрд грн на внутрішньому та 1,77 трлн грн на зовнішньому ринках. "Бюджет-2024 – третій поспіль військовий бюджет для України, де домінують видатки на оборону та громадський порядок. Власні доходи (податки та ін. доходи) охоплюють лише оборону та видатки на громадський порядок, решта покриватимуться за рахунок очікуваної допомоги донорів", — йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

81% джерел фінансування держбюджету-2024 — походять з джерел без гарантій

Згідно з ним, 81% від очікуваних джерел фінансування походить із зовнішніх джерел без гарантій. "Ключові донори, як і в минулі два роки, – США та ЄС. Фінансування ЄС наразі узгоджується і неприємних сюрпризів там не має бути; що буде з фінансуванням від Штатів — побачимо, втім, адміністрація Байдена публічно налаштована на те, щоб забезпечити це фінансування", — сказав Фокусу Максим Самойлюк, економіст ЦЕС.

"Плани щодо запозичень на наступний рік дублюють плани цього року. Дуже багато що залежить від голосування в американському Конгресі. Якщо американці проголосують, то цілком реалістичні", — сказав Фокусу заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

Фінансова стійкість у наступному році багато в чому залежить від голосування в Конгресі

"Зараз уряд очевидно не може розписати по конкретних надавачах цю допомогу, бо немає офіційних рішень. Якщо подивитися на ту ситуацію, яка складалася досі, побачимо, що це реалістична цифра. Якщо подивитися за 2022-й рік, то отримали 1,1 трлн грн зовнішнього фінансування, у цьому році за 10 місяців так само. Тобто цифра співставна. Оскільки наші партнери говорять, що вони гарантують підтримку України стільки, скільки це потрібно, проблем я не бачу", — прокоментував Фокусу фінансовий експерт Ярослав Жаліло.

Нагадаємо, в США ухвалили тимчасову бюджетну резолюцію на 45 днів. У ній є виключно фінансування для програм Федерального уряду CША, без України і без інших додаткових програм.

Також Фокус писав, що Рада провалила голосування за законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету. Як повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, для ухвалення документа не вистачило трьох голосів.