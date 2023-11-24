Від 20 тисяч гривень щомісяця: які зарплати у ЗСУ

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що бійцям, які безпосередньо прибувають на фронт, починають нараховувати до 120 тисяч гривень щомісяця.

Рівень зарплат в українській армії сильно змінився з початком повномасштабного російського вторгнення. Так, у 2023 році бійцям Збройних Сил України виплачують від 20 тисяч гривень на місяць. Про це сказав в ефірі національного телемарафону 24 листопада начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він пояснив, що рівень грошового забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які вони виконують. За його словами, мінімальна зарплата, яку отримують в армії — 20 тисяч гривень на місяць. Цю суму боєць отримує під час навчання.

"Уже коли солдати приїжджають у район виконання завдань, тоді вони отримують те грошове забезпечення, яке передбачене в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч гривень на місяць", — зазначив Фітьо.

Доплати військовим на період воєнного стану передбачають:

щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, установлених Кабінетом міністрів;

додаткова винагорода в розмірі 6 тисяч гривень, яку виплачують строковикам пропорційно часу проходження військової служби;

щомісячна винагорода 2 350 гривень для курсантів військових вишів.

Рекрутинг у ЗСУ

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, в Україні запрацює проєкт, за допомогою якого на службу в ЗСУ призиватимуть мотивованих людей. Як пояснила Калмикова, що рекрутинг — залучення людей до служби.

"Ми звикли, що в нас є заклики, що в нас є кадрові офіцери і наше завдання розширити можливість для людини, подивитися, які є вакансії від підрозділів. Які вміння, знання і досвід потрібні і зробити свій вибір".

Чиновниця зазначила, що грошове забезпечення рекрутованого бійця буде таким самим, як у мобілізованого або солдата, який підписав контракт.

До слова, 16 листопада повідомлялося, що у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням. Нардеп Георгій Мазурашу розповів, що з людьми, які під погрозами і з примусу опинилися в лавах ЗСУ, виникає дуже багато проблем.

Так само Фокус розповідав про черговий фейк, який запустили росіяни, намагаючись залякати і надломити психологічно жителів України.