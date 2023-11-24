Підніжка Путіну: у Китаї не хочуть давати гроші на газопровід "Сила Сибіру-2"

Інтерес Китаю у збільшенні поставок російського газу залишається навіть за того, що економіка країни майже вдесятеро перевищує економічні можливості Росії.

У відносинах Москви і Пекіна намітилися проблеми, пов'язані з будівництвом спільної гілки газопроводу "Сила Сибіру-2". Так, Китай не хоче вкладати в проєкт свої кошти й очікує, що більшу частину фінансування візьме на себе Росія, яка зараз відчуває економічні проблеми через міжнародні санкції. Про це пише газета South China Morning Post.

Як пишуть журналісти, Китай все ще зацікавлений у збільшенні поставок російського газу, водночас у Пекіні знають, що економіка країни майже вдесятеро більша за економічні можливості Росії. Тому в Пекіні розуміють свою переговорну силу.

"Це особливий тиск на президентському рівні. Йдеться про дешевшу оплату. Вони можуть вимагати значних знижок", — сказав журналістам російський інформатор.

При цьому, як сказано в публікації, проект "Сила Сибіру-2" є дуже важливим для господаря Кремля. Усе тому, що в Москві впевнені, що запуск газопроводу в роботу дасть змогу РФ позбутися економічної кризи, яка посилилася через західні санкції.

"Будівництво одного з ключових російських газових проєктів, покликаного забезпечити фінансове "рятувальне коло" для РФ за кордоном, найімовірніше, буде повільніше, ніж очікувалося, оскільки Китай намагається використати свою "позицію на переговорах", — пише газета.

Газета пише, що російський диктатор Володимир Путін перебуває під "величезним тиском" з приводу будівництва трубопроводу. Адже якщо всі плани будуть зірвані, тоді РФ втратить величезні гроші.

"Що стосується будівництва, то в Пекіні хочуть бути впевненими в тому, що у них немає ризиків і їм не доведеться витрачати гроші. Росія — це сторона, яка оплачує всі рахунки", — розповіло джерело газеті.

Газопровід "Сила Сибіру"

"Сила Сибіру" — російський магістральний газопровід, яким "блакитне паливо" РФ постачають із Якутії до Приморського краю і країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Проєкт спільно будували Газпром і китайська компанія CNPC. Газопровід було відкрито майже чотири роки тому — 2 грудня 2019 року. Вартість проєкту спочатку оцінювали у 800 мільярдів рублів, але пізніше вартість переглянули до 1,1 трильйона.

Трасу майбутнього газопроводу планують прокласти від Бованенківської групи через Обську губу Фото: Газпром

У вересні 2022 року Володимир Путін говорив, що Росія і Китай домовилися побудувати нову магістраль "Сила Сибіру-2". За його словами, це дасть змогу РФ продавати в Китай до 50 млрд кубометрів газу на рік. Трасу майбутнього газопроводу планують прокласти від Бованенківської групи через Обську губу до Нового Уренгоя, а також через Красноярський край та Іркутську область до Монголії.

Нагадаємо, Росія та Угорщина домовилися про будівництво атомної електростанції (АЕС) "Пакш II". На цьому проєкті РФ заробить щонайменше 12 мільярдів євро.