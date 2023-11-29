Пенсії, субсидії, тарифи, податкові перевірки: що зміниться для українців з 1 грудня

Деякі категорії пенсіонерів у першому місяці зими можуть розраховувати на надбавки до виплат. Водночас отримувачів субсидій можуть позбавити грошової допомоги. Фокус розповідає про головні зміни для українців з 1 грудня 2023 року.

З 1 грудня в Україні починає працювати електронна система реєстрації гуманітарної допомоги. Паралельно до 1 квітня 2024 року діятимуть і паперові декларації. В Кабміні зауважили, що нова система полегшить процедуру ввезення та розподілу гуманітарки, адже відміняються гарантійні листи від військових, а також запити на поставку і всі інші довідки, спрощується звіт. Нововведення допоможе попередити зловживання під час ввезення та використання гуманітарки, сподіваються в уряді. Не лише гуманітарна допомога зазнає змін вже з початку першого місяця зими. Фокус зібрав найголовніші зміни, що очікують українців з 1 грудня.

Електрика, опалення, вода: чи зміняться тарифи з 1 грудня

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня — до 2,64 грн за кВт. Така ціна діятиме до 31 грудня 2023 року включно. Проте витрати домогосподарств на електроенергію в грудні зростуть, адже у холодний період багато хто використовує обігрів електричними пристроями чи кондиціонерами. До того ж у платіжках додається графа "опалення".

Уряд "заморозив" тарифи до кінця опалювального сезону, тож змін з 1 грудня не буде Фото: УНІАН

Ціна газу для побутових споживачів теж зафіксована на минулорічному рівні — залишатиметься на рівні 7,96 грн/кубометр. "Заморожено" і тарифи на воду. Нагадаємо, зараз окремо встановлюються тариф на водопостачання, і окремо — тариф на водовідведення. Рівень тарифу залежить від рішень місцевої влади. Приміром, у Запоріжжі зафіксовано найвищі тарифи — 25 гривень за кубометр для водопостачання і 40,51 грн за кубометр для водовідведення. А жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та інших регіонів платять менше 30 гривень за кубічний метр води.

Пенсії в Україні: хто отримає надбавки

У 2023 році було проведено три підвищення пенсій:

індексація у березні, яка охопила більше мільйона українців, її розмір склав майже 20%;

перерахунок пенсій з 1 квітня пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу;

індексація з 1 липня пенсіонерам, які були державними службовцями, науковими працівниками, працівниками місцевого самоврядування або народними депутатами.

"Оскільки в 2023 році підвищення прожиткового мінімуму не передбачено, очікувати на збільшення пенсій у грудні не варто. Доплати отримають лише ті пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років", — зауважив Фокусу керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков. Надбавки становитимуть 300, 456, 570 гривень, відповідно.

Масова індексація пенсій очікується в наступному році. Попередньо її проведуть з 1 березня 2024 року. Згідно із заявами представників уряду, індексацію проведуть за новою бальною системою. Тим часом, згідно з ухваленим кошторисом на наступний рік, вже з 1 січня 2024 року має зрости мінімальна пенсія — з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

У грудні на підвищення пенсії можуть розраховувати ті, кому виповниться 70,75 та 80 років

Водночас українські пенсіонери можуть отримати доплату від ООН. Підтримку отримують пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають пенсію менше ніж 3250 гривень;

не одержували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Розмір доплати індивідуальний — він становить різницю між фактичною виплатою та 3250 грн. Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, тож подавати заяву не потрібно. Грошова допомога буде перерахована на ті банківські рахунки, на які зазвичай надходять пенсійні виплати, або через Укрпошту.

Пенсіонери, які отримують менше 3 тис. грн, зможуть отримати надбавку від ООН Фото: pexels.com

Українські пенсіонери, які виїхали за межі України, до 31 грудня повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. Це можна зробити такими способами:

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

засвідчити поточне місце проживання за кордоном через консульську посадову особу.

Щоб пройти ідентифікацію онлайн, потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

у правому верхньому куті натиснути кнопку "Вхід" та обрати опцію "Дія.Підпис";

у новому вікні натиснути кнопку "Отримати код для входу";

відсканувати QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього увійдіть в додаток "Дія" на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на вебпорталі;

підтвердіть запит на авторизацію через "Дія.Підпис" та особу через перевірку за фото;

натисніть "Далі" та введіть п’ятизначний код для "Дія.Підпис";

вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження пенсіонером ідентифікації буде сформовано у розділі "Мої звернення".

Зміни у виплатах переселенцям: скільки платитимуть ВПО

Кабмін на нещодавньому засіданні вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та виплат їм держдопомоги. Зокрема, ВПО працездатного віку, яка не працює за відсутності поважних причин, упродовж 3 місяців із дня призначення виплат повинна посприяти своїй зайнятості. Тобто переселенці повинні:

працевлаштуватися;

подати заяву для отримання гранту на відкриття власної справи;

звернутися до служби зайнятості для отримання ваучера на навчання;

зареєструватись у службі зайнятості та отримати статус безробітного.

Як відомо, виплату державної допомоги ВПО на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших з 1 серпня продовжили автоматично на шість місяців — до лютого 2024-го. Оскільки з 1 листопада 2023 року допомога стала строковою, тим, хто звернеться за нею у грудні, виплату призначать на шість місяців на сім’ю. Для оформлення виплат ВПО тепер має звертатись одна особа від усієї сімʼї, а не кожен член родини окремо". Водночас під час призначення виплат будуть враховуватися "майнові" критерії. Так, у допомозі можуть відмовити, якщо особа придбала нове авто, з року випуску якого минуло менше п’яти років; має на депозиті в банку загалом понад 100 тис. грн; придбала іноземну валюту, банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.

Субсидії у грудні: кому можуть припинити виплату допомоги

Усім, кому було призначено житлову субсидію на неопалювальний період та тим, у кого розмір субсидії був нульовим, на опалювальний період 2023–2024 років розрахунок виплати провели в автоматичному режимі, зауважив керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков. Він зауважив, що наразі проводяться перевірки отримувачів субсидії через такі реєстри:

застрахованих осіб Пенсійного фонду України;

Державної податкової служби;

Міграційної служби;

актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Якщо офіційний дохід сім'ї зросте, субсидію можуть скасувати Фото: pexels.com

За результатами перевірки отримувачам можуть відмовити у наданні субсидії на опалювальний період. Зокрема, втратити житлову субсидію можна, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї…

протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 000 грн (купівля земельної ділянки, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку. Але сюди не входять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги згідно із соціальною нормою житла та об’єкти спадщини і дарування);

(купівля земельної ділянки, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку. Але сюди не входять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги згідно із соціальною нормою житла та об’єкти спадщини і дарування); на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа) або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

(крім мопеда і причепа) або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 15 років (крім мопеда і причепа); є борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 680 грн та відсутній договір про реструктуризацію з підприємством-надавачем.

Субсидію можуть скасувати, якщо домогосподарство має борги за ЖКП, які перевищують 680 грн

Нагадаємо, субсидію призначають, якщо витрати домогосподарства на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Тож якщо ці обставини зміняться, в субсидії можуть відмовити. "Скасувати субсидію можуть у випадку, якщо людина знайшла роботу. Тобто оформилася офіційно. Субсидію скасують, якщо її фінансові надходження будуть більші за встановлені норми. Тобто дохід даватиме змогу сплачувати за комунальні послуги", — зауважив Фокусу експерт з питань ЖКП Олег Попенко.

ФОПам підготуватися: повернення податкових перевірок

Згідно зі схваленим парламентом законопроєктом №10016-д з настанням зими частково повертаються документальні податкові перевірки. Ухвалення документу було вимогою МВФ. Мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року. Проте станом на 28 листопада документ все ще на підписі у президента. Тому врешті перевірки повернуться лише за умови повернення проєкту із підписом Володимира Зеленського. "ВР відхилила блокувальні постанови щодо проєкту закону 10016д про часткове відновлення податкових перевірок. Перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року. Очікуємо підписання президентом", — написав в телеграмі народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З 1 грудня можуть початися податкові перевірки азартного бізнесу, фінансових компаній та нерезидентів Фото: pexels.com

Проєктом №10016-д передбачається, що по 31 грудня 2024 року включно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені лише:

платники податків, які займаються виробництвом та/або реалізацією підакцизної продукції;

платники податків, які у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні;

платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи;

інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають певним критеріям (наприклад, рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі).

Згідно із законопроєктом 10016-д мораторій на податкові перевірки для ФОП 1 та 2 груп діятиме до грудня 2024 року

Перевірки підакцизної продукції в Україні вже давно повернули, решта — можуть розпочатися з грудня, уточнив Фокусу керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський. "Вважаю, це неправильно. Аргументовано було повернути перевірки виключно підакцизної продукції. Але незважаючи на те, що перевірки підакцизної продукції повернули, ми не бачимо ефективної діяльності Податкової в цьому напрямі. Виявилося багато зловживань і щодо тютюну, і щодо алкоголю, і бензину. Тобто Податкова зараз недопрацьовує. Отже, розширивши коло перевірок, фактично розмивається фокус Податкової. Вона займеться тими сферами, які не є настільки пріоритетними в контексті втрат державного бюджету", — сказав він.