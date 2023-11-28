Війна на Близькому Сході, курс та вплив монополістів: що буде з цінами на бензин та ДП у грудні

Середні ціни на бензин та дизель на українських АЗС з початку листопада знижувалися. На відміну від автогазу, який через блокування українсько-польського кордону продовжує бити рекорди. Однак попри збереження сприятливої цінової ситуації на зовнішніх ринках, ціни на бензин та дизель можуть не приємно здивувати.

Бензин та дизельне паливо з початку листопада втратили близько 1,5 грн на літрі. Так, середня ціна А-95 на АЗС країни знизилася з 55,52 грн/л до 54,37 грн/л, а ДП — з 55,79 грн/л до 54,33 грн/л станом на 27 листопада. Бензин дешевшає з кінця жовтня, а ДП — з другої декади листопада. Між тим автомобільний газ продовжує дорожчати. Фокус з’ясував, яких цін на пальне в Україні чекати в майбутньому.

Світова ситуація та курс долара: чому дешевшає бензин та ДП

Найперша причина зниження цін на бензин та дизпаливо в Україні — подешевшання нафти й нафтопродуктів на міжнародних ринках. Так, нафта марки Brent з максимуму в близько $98 у вересні 2023 року — подешевшала до $79,9 за барель. "Цей ресурс почав витісняти ресурс, який був закуплений за попередніми цінами. Бензину й дизелю завезли на місяць. Оскільки зберігання сьогодні проблематичне, адже деякі нафтобази знищені, деякі — в зоні ризику через війну, оператори ринку продають. У Чорну п’ятницю мережі робили знижки на понад 8 грн за літр", — пояснив Фокусу експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

Brent з максимуму у близько $98 подешевшала до $79,9 за барель

Другий чинник, який впливає на цифри на АЗС — курс долара до гривні. Він, як відомо, зберігає стабільність. "Купуємо за валюту, розмитнюємо за валютним курсом, продаємо за гривню. Далі знов купуємо валюту і купуємо наступний ресурс. Тож курс гривні надзвичайно швидко й гостро впливає на ціноутворення. Бо ресурс купуємо двічі на місяць, а валюту щотижня", — розказав співрозмовник Фокусу.

А ситуація з автогазом залишається патовою — страйк польських перевізників, який блокує поставки пального, триває. А швидко переорієнтувати поставки неможливо. "Море у нас забрали (блокада росіян — ред.), західний кордон заблокували, а залізницею багато не навозишся, бо є свої проблеми — зміна колісних пар та ін.", — пояснив фахівець.

Подешевшання в коротко- та подорожчання в довгостроковій перспективі: що буде з цінами на АЗС

Бензин і дизель нині в профіциті, констатує Леонід Косянчук. Однак виникнення дефіциту ДП, на думку директора групи компаній PRIME Дмитра Льоушкіна, відкидати не варто. "По дизелю все може початися. Причому почнеться різко, як минулого разу. Вчора у всіх було, а завтра не стане. Така специфіка ринку", — написав він.

Світові ціни на нафтопродукти волатильні. Вони дуже залежать від заяв перших осіб держав та воєнних дій

На вартість бензину у грудні впливатиме як зовнішня кон’юнктура, так і політика НБУ. "Прогнозувати, як себе буде вести зовнішній ринок та який подарунок нам покладе під ялинку Нацбанк, дуже складно. Адже нафтова біржа, біржа нафтопродуктів — це фінансово-спекулятивний інструмент. І на ціноутворення на біржах впливають заяви перших осіб держав, уже не кажучи про військові дії. А ми бачимо, що сьогодні горить не тільки в Україні, а й на Ближньому Сході — війна між Ізраїлем і ХАМАС. Але на сьогодні я бачу потенціал здешевлення бензину й дизелю до 2 — 4 грн, залежно від мережі", — зауважив Косянчук.

Ситуації, яка склалася з автогазом, можна було уникнути. Адже фактично з введенням нових вимог щодо розмитнення нафтопродуктів, ми власноруч перекрили інші шляхи поставок цього пального. "Молдову, Румунію, Болгарію ми самі заблокували зміною митних правил", — вважає експерт.

Нові правила розмитнення автогазу призвели до витіснення дрібних операторів ринку, кажуть експерти Фото: УНІАН

Експерти припускають, що за подібними нововведеннями простежується боротьба за ринок скрапленого газу — середніх та дрібних операторів ринку витісняють потужні гравці, які мають власний імпорт. "Ситуація щодо газу вже показала, до чого веде політика скорочення та знищення дрібного імпортера", — переконаний Льоушкін.

"Ускладнили проходження митних процедур по скрапленому газу під прапором боротьби з російським ресурсом, але туди ж потрапляє ресурс зі США. Його не можуть розмитнити тижнями, адже пропан і бутан надходять окремо й отримати сертифікат походження виробника складно — там не розуміють, що ми від них хочемо, а з іншого — це просто ускладнена процедура. Далі наші виробники виходять на аукціон, де ціни на близько дві грн вищі, ніж у роздріб. Тобто купувати скраплений газ на дві гривні дорожче, ніж продавати, немає сенсу", — розповів Косянчук.

Монополізація ринку призведе до подорожчання пального, застерігають фахівці

Таким чином, дрібні оператори, які не мають власного виробництва й імпорту, вже почали закривати колонки. Укрупнення операторів призведе до подорожчання пального. "Монополізація ринку веде до непередбачуваних цінових колізій. Адже легше домовлятися. Тобто якщо сьогодні бензин чи ДП можете купити від 48 грн до 54 грн, вибираючи, де краще, то тоді вибору не буде взагалі", — резюмував експерт.

Нагадаємо, на деяких автозаправних станціях зовсім не залишилося скрапленого газу. Дефіцит зумовлений блокадою польського кордону перевізниками, через що український паливний ринок змушений переорієнтовуватися з автомобільних поставок на залізничні.

Також Фокус писав, що на думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, бензин і дизель на українських АЗС, імовірно, дешевшатиме найближчими тижнями. Низхідна цінова динаміка, за його словами, пояснюється тим, що вартість нафти й нафтопродуктів на світовому ринку пішли вниз.