Ціни в Україні зростають не так швидко: що впливає на вартість товарів

У Національному банку підготували новий Макроекономічний і монетарний огляд, у якому розповіли, які чинники впливали на інфляційні процеси в Україні в жовтні та листопаді 2023 року.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2023 року сповільнилася до 5,3%, зниження інфляційних процесів продовжилося і в листопаді. Усе завдяки новому врожаю продуктів, наприклад овочів і фруктів. Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за грудень 2023 року.

Як змінювалися ціни на овочі та фрукти

Так, в огляді регулятора зазначено, що ціни на овочі були нижчими, ніж 2022 року, оскільки гарний урожай і погодні умови дали змогу наростити нарощування обсягів виробництва в окремих регіонах. Водночас фрукти дешевшали за рахунок появи на ринку цитрусових і екзотичних фруктів.

Також дешевшали крупи та борошно на тлі низьких експортних цін і збільшення виробництва. Зменшення обсягів експорту соняшникової олії, окремих молочних і м'ясних продуктів, насамперед олії та курятини, сповільнило зростання цін на м'ясні, молочні та олійні продукти.

У НБУ показали, як знижувалися ціни на продукти в Україні Фото: НБУ

Щодо непродовольчих товарів, послуг та інших видів продовольства, то ціни на них, як зазначають в НБУ, знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу, оскільки триває покращення інфляційних та курсових очікувань.

Дорогий газ і дешевий бензин: що відбувається на паливному ринку

Українським водіям зараз доводиться витрачати на деякі види палива більше грошей. Причина: подорожчання нафти на світових ринках і логістичні проблеми, які заважають швидкому проїзду через кордон автотранспорту з пальним.

Ринок палива в Україні відреагував на подорожчання нафти на світовому ринку Фото: НБУ

"Останнє найбільше позначилося на вартості автомобільного газу, тоді як інші види палива навіть подешевшали наприкінці листопада, відображаючи відповідні тенденції на світовому ринку нафти", — ідеться в огляді регулятора.

Подорожчання алкогольних напоїв теж сповільнюється завдяки повільнішому зростанню виробничих витрат на тлі тиску з боку тіньової пропозиції та відносної курсової стабільності.

"Стримував адміністративну інфляцію і мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги", — додали в НБУ.

Нагадаємо, з 6 листопада триває акція протесту польських перевізників, які блокують рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Крім того, як сказав 25 листопада заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, через польських перевізників Україна вже має проблеми з поставками палива.

Серед основних вимог перевізників: повернення дозволів, посилення правил перевезень, отримання доступу до системи "Шлях" і створення окремих черг для порожніх фур.

Також у НБУ 21 листопада підрахували, яких збитків зазнає Україна через страйк польських перевізників.