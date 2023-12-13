Ціна Нового року: скільки тепер коштують олів'є, крабовий салат, "шуба" та вінегрет

Скільки б психологи та дієтологи не закликали співгромадян відмовитися від звички їсти та пити всю різдвяну та новорічну ніч, українці накривали, накривають та накриватимуть святкові столи і на Різдво, і на Новий рік, адже це давня традиція. Фокус дослідив, скільки коштуватимуть популярні новорічні салати, якщо їх приготувати вдома.

В листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі — на 13,2%. Ціни на молоко збільшилися на 2,6%, на вершкове масло — на 2,5%. Водночас цукор подешевшав на 4,3%, фрукти — на 2,1%, соняшникова олія — на 1,9%. Проте протягом грудня ситуація може змінитися, адже незабаром українці святкуватимуть Різдво і Новий рік. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Різдво без делікатесів. Як подорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше".

Після підрахунків з'ясувалося, що олів'є можна цілком вважати "народним" показником динаміки цін, адже умовний індекс новорічного салату у 4,9% майже не відрізняється від офіційного рівня інфляції листопад до листопаду — 5,1%. Але чи можна вважати цей салат найбюджетнішим?

Олів'є можна цілком вважати "народним" показником динаміки цін Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

В умовах тривалого подорожчання продуктів Фокус підрахував точну вартість декількох новорічних салатів у розрахунку за 1 кілограм. Для цього ми взяли рецепти на популярних кулінарних сайтах, підсумували вартість всіх інгредієнтів та розділили її на їх сумарну вагу.

Таким чином, підсумована вартість олів'є 295,46 грн — це ціна за 3,06 кг (вага вареного яйця складає в середньому 55 г). А кілограм олів'є за цим рецептом коштує 96,56 грн.

Олів'є залишається традиційним новорічним салатом Фото: Getty

За наведеним нижче рецептом 1,72 кг оселедця під шубою обійдеться у 112,04 грн. Тобто кілограм оселедця під шубою коштуватиме 65,14 грн.

Ціна салату "оселедець під шубою":

Буряк, 300 г — 3,18 грн;

Картопля, 300 г — 4,47 грн;

Морква, 200 г — 2,05 грн;

Яйця, 4 шт. — 23,04 грн;

Оселедець, 400 г — 61,28 грн;

Цибуля, 200 г — 2,82 грн.

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

УСЬОГО: 112,04 грн.

"Оселедець під шубою" виявився найбюджетнішою стравою Фото: Getty

На приготування 2,5 кіло вінегрету доведеться купити продуктів на 165,41 грн. Тобто вартість 1 кг вінегрету становить 66,16 грн.

Ціна вінегрету:

Картопля, 500 г — 7,45 грн;

Буряк, 400 г — 4,24 грн;

Морква, 250 г — 2,56 грн;

Огірки солоні, 350 г — 61,25 грн;

Капуста квашена, 350 г — 32,20 грн;

Цибуля, 200 г — 2,82 грн;

Горошок зелений, 400 г – 51,89 грн;

Олія, 50 г — 3,00 грн.

УСЬОГО: 165,41 грн.

Вінегрет можна готувати хоч кожного дня Фото: Getty Images

На приготування 1,14 кг крабового салату зі свіжим огірком доведеться витратити 122,43 грн. Виходить, що вартість крабового салату становить 107,39 грн за кілограм.

Ціна крабового салату:

Крабові палички, 300 г — 52,47 грн;

Консервована кукурудза, 250 г — 20,66 грн;

Яйця, 3 шт — 17,28 грн;

Рис варений, 75 г (це приблизно 20 г крупи) — 1,38 грн;

Свіжий огірок, 150 г — 14,03 грн;

Цибуля, 100 г — 1,41 грн;

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

УСЬОГО: 107,39 грн.

З популярних чотирьох салатів найдорожчим виявився крабовий Фото: iamcook.ru

Тож, з цих популярних чотирьох салатів найбюджетнішим виявився оселедець під шубою, а найдорожчим — крабовий салат.

Нагадаємо, що ціни на овочі в Україні були нижчими, ніж 2022 року, бо гарний урожай і погодні умови дали змогу наростити обсяги виробництва в окремих регіонах.

Як раніше писав Фокус, блокада кордону вплине на ціни на продукти в Україні, адже чимало позицій з продовольчого кошика надходять в нашу країну з боку Польщі.