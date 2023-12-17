Ані житла, ані виплат. Як у ЄС зміняться правила для біженців із України

Найщедріші до українських біженців країни Європи наштовхнулися на проблему: високі виплати продовжують приваблювати нових мігрантів, тоді як країнам уже нібито достатньо тих, які вже приїхали. Фокус дослідив, як у Європі змінюються умови тимчасового захисту для українців.

Європа вже майже два роки допомагає українцям, які тікають від війни, гостинно відчинивши двері своїх країн. Але коли українським біженцям виплачували сотні та навіть тисячі євро допомоги, надавали медстраховки та селили їх у дорогих готелях, ніхто з європейців не очікував, що ситуація розтягнеться на роки. Тому сьогодні країни починають поступово переглядати умови та посилювати вимоги, аби зменшити приплив нових біженців.

Ірландія: допомогу зменшать майже в шість разів

Днями стало відомо про плани Ірландії суттєво зменшити виплати українцям. Як пише місцеве видання The Irish Time, головною метою скорочення пільг є зменшення напливу людей до країни.

Вільне житло для українських біженців у Ірландії закінчилося ще в серпні, тому новоприбулих почали селити в наметах

Вільне житло для українських біженців у Ірландії закінчилося ще в серпні, тому новоприбулих почали селити в наметах. Чимало українців скаржаться на погані умови перебування в наметових таборах, тому уряд країни постійно шукає вихід. Біженців уже розміщували у виставковому центрі, у модульних будинках. Також були ідеї селити українців на території маєтку Glendalough Estate. Але через відсутність необхідної інфраструктури та відповідних умов від таких планів розміщення відмовилися.

Зараз держава оплачує проживання для понад 70 тис. громадян України, і це виявилося забагато для маленької країни. Уряд хоче якось зменшити навантаження на бюджет, тому почалося "закручування гайок". У жовтні термін, на який біженці можуть залишати своє житло в Ірландії, скоротили із 7 днів до 0. Це означає, що українці можуть втратити житло в Ірландії, якщо, наприклад, поїдуть на Різдво додому.

Ірландський уряд вважає, що нинішня допомога 220 євро на тиждень — це в рази більше, ніж у інших країнах Європи Фото: Flickr

Щодо скорочення виплат, то воно відбудеться в січні 2024 року. Ірландський уряд вважає, що нинішня допомога 220 євро на тиждень — це в рази більше, ніж у інших країнах Європи. Виплати вирішили скоротити кардинально — до 38,8 євро, тобто майже в шість разів. Але якщо виїхати з державного центру проживання, ставка знову зросте до максимального рівня.

Зокрема, у планах надавати безплатне житло українським біженцям лише на 90 днів, потім квартиру доведеться шукати самостійно. Житлові зміни стосуватимуться лише тих українських біженців в Ірландії, що приїдуть у майбутньому.

Норвегія: необхідність поїздки додому доведеться обґрунтувати

Змінити соціальні умови та правила для українських біженців, щоб зменшити їх притік, вирішили і в Норвегії, пише місцеве видання NRK. Зазначається, що станом на серпень 2023 року допомога в Норвегії була в 2-4 рази вищою, ніж у Швеції, та вдвічі вища, ніж у Данії. І в уряді нарешті усвідомили, що з цим треба щось робити.

Зокрема, влада планує скасувати виплату "заднім числом" соціальної допомоги на дитину за перші 12 місяців перебування в країні. Поки що ці кошти виплачують після продовження тимчасової посвідки на проживання за підсумками першого року, і родини можуть отримувати нові щомісячні виплати.

У Норвегії планують скасувати виплату "заднім числом" соціальної допомоги на дитину за перші 12 місяців перебування в країні

Також у Норвегії посилять контроль за поїздками в Україну й інші держави тих, хто отримує в країні соціальні виплати й має посвідку на проживання. Біженцям "на допомозі" буде потрібно обґрунтувати необхідність поїхати додому. Якщо такі поїздки суперечитимуть умовам посвідки на проживання, це може призвести до її втрати. Уряд Норвегії нагадує, що подібні умови мають біженці з інших країн. Загалом ідея проста: якщо отримуєте допомогу в Норвегії, залишайтеся в Норвегії.

Ідея норвезького уряду проста: якщо отримуєте допомогу в Норвегії, залишайтеся в Норвегії Фото: З відкритих джерел

Новоприбулі біженці, що потребують житла, матимуть звертатися виключно до Національного центру Роде (норв. Råde), який є табором для біженців, тоді як раніше можна було обирати з п’яти міст. Від розміщення біженців у готелях і місцях відпочинку планують відмовлятися.

До того ж, найімовірніше, у Норвегії введуть "період очікування" перед тим, як люди отримають доступ до повного пакета соціальної підтримки.

Німеччина: доведеться звітувати про пошуки роботи

Уже декілька місяців над змінами правил щодо працевлаштування біженців працює німецький уряд. Зміни стосуватимуться не тільки українців, а всіх переселенців, що мають намір залишитися в країні на тривалий час. Але спочатку їх почнуть впроваджувати саме для українців із тимчасовим захистом.

Німеччина планує послабити умову щодо знання німецької мови для українських тимчасових переселенців, але водночас посилити вимоги до безробітних

Планується послабити умову щодо знання німецької мови для українських тимчасових переселенців, але водночас посилити вимоги до безробітних, пише Deutsche Welle. Зокрема, вони матимуть регулярно звітувати про успіхи з пошуками місця роботи й відвідувати співбесіди від профільного агентства. Не виключено, що за певних умов у таких людей навіть заберуть виплати.

Уряд Німеччини знизив мовний бар"єр для українців і закликав усіх іти працювати Фото: Getty Images

"Ми розуміємо, що мовні знання важливі. Але вони не мають бути досконалими. Понад 100 тисяч біженців із України закінчили мовні курси, а ще приблизно 100 тисяч завершать навчання у 2023 році. В аналогічній ситуації ще 200 тисяч біженців із інших країн. Мовний бар’єр знижується, настав час іти працювати", — цитує видання заяву міністра праці ФРН Губертуса Гайля.

Днями депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що біженці, придатні до військової служби, мають повернутися до України. За його словами, з українських чоловіків, які втекли від війни до Німеччини, можна було б зібрати понад 10 дивізій або залучити їх до громадських робіт. Адже лише в Німеччині їх 220 тисяч, а загалом у ЄС — понад 600 тисяч. Тож Німеччина не відступає від стратегії, що була раніше: біженці мають або працювати, або їхати додому.

Чехія: уряд допоможе придбати квитки в Україну

Схоже, Чехія вирішила піти шляхом Швеції. Як раніше писав Фокус, шведський уряд розробив стратегію щодо повернення українських біженців додому. Стратегія полягає в тому, щоб стимулювати українців залишити країну за допомогою надання фінансової допомоги. Розміри виплат коливатимуться від 1 тисячі до 4 тисяч швейцарських франків (1050 – 4200 євро) на особу залежно від того, коли людина вирішить повернутися на Батьківщину. Найбільші суми отримають ті, хто залишить країну якнайшвидше, не чекаючи на закінчення терміну дії тимчасового захисту.

Нещодавно чеський парламент схвалив низку змін до закону про допомогу українським біженцям, і серед основних поправок — надання допомоги з добровільним поверненням до України. Допомога не включатиме надання готівки, але українцям можуть придбати квитки або в окремих випадках оплатити житло перед від’їздом. Коли програму запустять та які умови в ній пропишуть, в уряді ще не вирішили.

Якщо в ЄС кількість біженців складає в середньому 9,5 особи на тисячу людей, то в Чехії — 33,7

За даними Євростату, Чехія входить до трійки країн, що прийняли найбільше біженців, і посідає перше місце в Європі за кількістю одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб — 33,7. Для порівняння: у ЄС цей показник складає в середньому 9,5 на тисячу людей.