Ще менше валютних обмежень: у НБУ розповіли, яке розробляють рішення

Як пояснив голова Нацбанку Андрій Пишний, процес пом'якшення валютних обмежень у майбутньому відбуватиметься обережно. Регулятор хоче відмовитися від швидких рішень, які можуть здаватися корисними зараз, але виявляться токсичними для фінансового ринку та економіки надалі.

У Національному банку України (НБУ) готують нові кроки для наступного етапу скасування валютних обмежень, що були введені після початку повномасштабної війни. Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний.

"Ми рухаємося чітко за Дорожньою картою пом'якшення валютних обмежень. Зараз розглядаємо можливість дозволу на репатріацію "нових" дивідендів", — сказав він.

За його словами, у Нацбанку хочуть, щоб бізнес користувався ще більшою свободою, але рішення регулятора не повинні створювати ризики для макрофінансової стабільності. Тому в НБУ діятимуть обережно в питанні скасування валютних обмежень.

"Навпаки, вони мають формувати доданий ефект для економіки, допомагати залучати новий капітал", — повідомив голова НБУ.

Андрій Пишний також зазначив, що Нацбанк готовий відкидати швидкі рішення, які, на перший погляд, можуть здаватися корисними зараз, але будуть токсичними для фінансового ринку та економіки в майбутньому.

Скасування валютних обмежень: план НБУ

У липні 2023 року Нацбанк презентував публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, у межах якої було передбачено перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Наразі регулятор, як зазначав Андрій Пишний, втілює перший етап програми. Наприклад, у жовтні відбувся перехід до керованої гнучкості курсу.

Крім того, з 1 грудня 2023 року Нацбанк зняв усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Також Фокус пояснював, що з першого дня війни і далі 2022 року Нацбанк ухвалив низку рішень, які стабілізували відтік грошей із банків і дали змогу банкам надалі нарощувати ліквідність.

Ще нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) вирішив знизити облікову ставку з 16% до 15% з 15 грудня 2023 року. Таке рішення, за заявою НБУ, узгоджується з уповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань.