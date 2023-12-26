Збір за реєстрацію автомобіля підвищать: скільки українці заплатять у 2024 році

Якщо водієві у 2024 році потрібно буде зареєструвати автомобіль, який коштує трохи більше 800 тисяч гривень, то розмір збору становитиме майже 44 тисячі гривень.

Українські автомобілісти з січня 2024 року платитимуть більше за першу реєстрацію легкових автомобілів. Вартість зміниться, оскільки зросте збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомили в Асоціації українських автовиробників "Укравтопром".

Розмір пенсійного збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня наступного року підвищиться до 3 028 гривень. Що стосується водіїв, то їм доводиться платити збір, розмір якого залежить від вартості легкового автомобіля.

Виходить, що у 2024 році суми будуть такі:

якщо вартість легкового транспорту не перевищує або дорівнює 499,62 тисячі гривень — збір становитиме 3%;

у разі, якщо вартість легкового автомобіля перевищуватиме 499,62 тисячі гривень, але не перевищуватиме суму в 878,12 тисячі гривень — 4%;

якщо вартість легкового автомобіля більше 878,120 тисячі гривень — 5%.

Тобто за вартості транспортного засобу більш ніж у 878,120 тисячі гривень, водії повинні будуть заплатити збір у розмірі 5%, що дорівнює сумі в 43,906 гривень.

Як і раніше, пенсійний збір сплачується при першій реєстрації автомобіля в Україні. Тобто, він поширюється як на нові машини, так і на вживані автомобілі, щойно пригнані з-за кордону. Під час перепродажу машини платити збір не треба.

Онлайн-реєстрація авто через "Дію"

В Україні з 20 грудня 2023 року купувати автомобілі можна онлайн. Договір купівлі-продажу авто оформлятиметься безпосередньо в застосунку "Дія". Після цього необхідно буде надіслати до сервісного центру МВС онлайн-заявку на реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу.

Коли заявку підтвердять, покупцеві поштою надішлють номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт). Користуватися новою послугою можуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік.

До слова, у 2023 році в Україні почали реєструвати автомобілі та видавати номерні знаки безпосередньо в автосалонах. Також Фокус розповідав, що в Україні в листопаді водії почали частіше купувати підтримані автомобілі.