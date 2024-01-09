Пенсія по інвалідності: кому призначать та який розмір виплати у 2024 році

Розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю прив’язаний до прожиткового мінімуму. Зміна цього показника з 1 січня 2024-го позначиться на сумі виплат. Опитані Фокусом експерти розповіли, які зміняться пенсії та допомога по інвалідності з нового року та коли українцям варто готуватися до затримок.

В Україні особи з інвалідністю мають право на соціальні гарантії, зокрема спеціальні пенсії та пільги. Наприклад, наприкінці грудня в Мінсоці повідомили, що ухвалили Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю унаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Новий порядок, що запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем, спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Окреме важливе соціальне питання — пенсії по інвалідності. Фокус дослідив, як вони призначаються та як зміниться сума такої пенсії у 2024 році.

Пільга та стаж: кому та як призначають за законом пенсію по інвалідності

В Україні, крім пенсії за віком, у зв’язку з втратою годувальника, пільгових пенсій, виплачуються і пенсії по інвалідності. Як розповіла Фокусу адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію по інвалідності мають особи, яким встановлено інвалідність, по досягненню віку та за наявності відповідного страхового стажу. Зокрема, для осіб з інвалідністю І групи:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік стажу;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років.

Для призначення пенсії по інвалідності до досягнення 25-річчя потрібно мати як мінімум рік стажу Фото: pexels.com

Для осіб з інвалідністю II та III груп вимоги до стажу такі:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

За словами Олени Воронкової, особи, яким встановлено інвалідність після досягнення 60 років, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

"Якщо особа, якій встановлено інвалідність, не має достатньої кількості страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності, вона має право на призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", — зауважила фахівчиня.

Деталі мають значення: як оформити пенсію по інвалідності та соцдопомогу

Аби оформити пенсію, особам з інвалідністю потрібно у загальному порядку звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. При цьому зі собою потрібно мати, зокрема, такі документи:

паспорт,

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру,

диплом;

трудову книжку,

документи на підтвердження встановлення групи інвалідності.

Розмір пенсії по інвалідності становить відсоток від пенсії за віком, яка була б призначена особі

Для оформлення виплати соціальної допомоги особам, яким встановлено інвалідність, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації з аналогічним пакетом документів.

Які розміри пенсій та допомоги по інвалідності у 2024 році

Як розповіли Фокусу в адвокатському бюро "Івана Хомича", розмір пенсії по інвалідності не залежить від розміру прожиткового мінімуму та відповідно до ст. 33 ЗУ "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування" становить відсоток від пенсії за віком, яка була б призначена таким особам.

Тобто особам з інвалідністю I групи — 100%, особам з інвалідністю II групи — 90%, а особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

У разі відсутності необхідного страхового стажу українці можуть оформити допомогу по інвалідності замість пенсії Фото: УНІАН

При цьому мінімальний розмір пенсії по інвалідності так само, як і інші види пенсій, не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн з 1 січня 2024 року. А ось державна соціальна допомога особам з інвалідністю, яку призначають за умов нестачі страхового стажу, прив’язана до такого прожиткового мінімуму. Оскільки цей показник для осіб, які втратили працездатність, з нового року зріс на 268 грн, відповідно зміняться й розміри допомоги по інвалідності. Зокрема,

особам з інвалідністю I групи буде надаватися допомога у розмірі 100% такого прожиткового мінімуму — 2 361 грн (замість 2 093 грн у минулому році);

особам з інвалідністю II групи — 80%, тобто 1 888,8 грн (замість 1 674,4 грн);

особам з інвалідністю III групи — 60%, тобто 1 416,6 грн (раніше 1 255,8 грн).

Разом з тим, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму зросли й мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок війни. "З 01.01. 2024 для осіб, яким встановлено І групу інвалідності, — це 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 15 346,5 грн, замість 13 604,5 грн у 2023 році, для ІІ групи — 525%, тобто 12 395,25 грн, замість 10 988,25 грн у 2023 році, а для ІІІ групи — 360%, тобто 8 499,6 грн, замість 7 534,8 грн у 2023 році", — пояснила Фокусу Олена Воронкова.

Можливі затримки: коли в 2024-му на виплати від держави доведеться зачекати

Оскільки усі свої доходи, зібрані у вигляді податків та зборів, Україна спрямовує на потреби безпеки й оборони, соціальна сфера переважною мірою фінансується за рахунок міжнародної допомоги. У 2024 році дефіцит державного бюджету складе приблизно 43 мільярди доларів. Їх уряд очікує отримати від союзників. Проте виділення цих грошей нашими партнерами поки під питанням. Так, в Американському Конгресі допомогу Україні поки блокують республіканці, а в ЄС — Угорщина.

Експерти прогнозують затримки бюджетних виплат уже з лютого 2024 року Фото: УНІАН

Так, у 2024-му ритмічність надходження іноземного фінансування під загрозою, а отже не виключені затримки бюджетних виплат, кажуть опитані Фокусом фахівці. "Перебої можливі, як мінімум, точно будуть у лютому", — зауважив Фокусу керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

На його думку, в уряду залишається два варіанти закриття бюджетних розривів — позичати в іноземних держав або всередині країни (йдеться про механізм ОВДП, які випускає Мінфін, а викупають зрештою банки України, — Фокус).

"Якщо позичити достатню суму не вийде, доведеться скорочувати видатки. У першу чергу, це капітальні видатки, а потім можуть бути скорочені й захищені видатки — зарплати, соціальні виплати та ін", — зазначив економіст. Раніше про можливі складнощі з державними видатками на пенсії через затримку надходження допомоги Заходу повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Експерт з питань фінансів Ярослав Жаліло звертає увагу на інші джерела, які частково можуть допомогти з фінансуванням дефіциту державного бюджету. "В 2022-му році, тоді це був виняток, але тим не менш, Національний банк здійснював прямий викуп урядових цінних паперів, тобто фактично фінансував дефіцит бюджету за рахунок емісійного фінансування, — каже він Фокусу. — У 2023-му році такого не було. Але потенційно повернення до цього кроку можливе. Ба більше — МВФ в перегляді Меморандуму щодо програми EFF прямо прописав, що в разі потреби Нацбанк може повернутися до такої практики. Тобто заборони (друку гривні, — Фокус) немає".

У Раді запевнили, що за умов затримки зовнішньої допомоги, виплати пенсіонерам здійснюватимуться безперебійно Фото: УНІАН

Між тим, у Верховній Раді запевнили, що отримувачі пенсій та інших соцвиплат у 2024-му будуть забезпечені повною мірою. "Пенсії, соціальні виплати й будь-які соціальні програми — це захищені статті видатків державного бюджету, тож за будь-яких умов вони будуть профінансовані. Якщо не буде достатньої міжнародної допомоги, то уряд першочергово скорочуватиме програми підтримки бізнесу, видатки на відновлення та інші капітальні видатки, а також шукатиме внутрішні можливості для забезпечення захищених статей", — зауважила членкиня Комітету з питань бюджету ВРУ Леся Забуранна.

Замість інвалідності — оцінка втрати функціональності: як уряд хоче реформувати соцдопомогу

У жовтні минулого року у Міністерстві охорони здоров’я України заговорили про намір змінити підходи до експертизи та встановлення інвалідності й замість неї запровадити оцінку втрати функціональності. "У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ хочуть змінити методологію встановлення інвалідності та запровадити оцінку втрати функціональності Фото: УНІАН

На жаль, сам законопроєкт, який би пролив світло на деталі реформи, досі не оприлюднено. Утім, можна припустити, що в основі ідеї реформувати підходи до інвалідності лежить прагнення уряду дати раду дефіциту державного бюджету, певен економіст Олег Пендзин. "Ці новації мають на меті зменшення видатків з державного бюджету, скорочення загальної кількості отримувачів допомоги, перегляд сум фінансування, які необхідно виділяти кожен рік, щоб забезпечувати цю соціальну допомогу", — сказав він Фокусу.

У разі критичної потреби для здійснення соцвидатків НБУ може повернутися до емісійного фінансування дефіциту бюджету

Економіст згадав про новий проєкт закону про мобілізацію, в якому скоротили відстрочку за інвалідністю: залишилася I та II групи, а ІII групу прибрали. "Це буде означати, що цій групі не буде будь-яких серйозних соціальних допомог, бо передбачається що ІІІ група інвалідності в сучасних умовах – це фактично здорова людина. Дуже дивна позиція, але ми її бачимо в документах", — поділився думками Пендзин.