Боргів на кілька мільярдів: міністр розповів, чому за світло платитимуть усі

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, тільки в Київській області борги за електроенергію зараз становлять близько 2 мільярдів гривень, а в Чернівецькій — понад 1 мільярд.

Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику. Про це сказав в ефірі телемарафону 21 січня міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, з початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам відключати не будуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм", — заявив він в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Водночас Галущенко підкреслив, що скасування мораторію не означає, що світло відключатимуть усім споживачам без розбору.

На відео: з 05:36

"Мова про те, що має бути справедливість. Ну це несправедливо коли люди, які живуть у регіонах наближених до бойових дій платять, а люди які живуть у регіонах віддалених, не платять", — сказав Галущенко.

Міністр додав, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень. Лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад один мільярд гривень.

Вимкнення світла за борги: що відомо

Кабмін України 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, причому за комунальні послуги часто не платять заможні українці.

Нагадаємо, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко вважає, що українці заборгували за комунальні послуги не таку велику суму, як озвучують різні чиновники. При цьому найбільші — у жителів Печерського та Оболонського районів Києва.

Також нагадаємо, що за словами експерта з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокіпа, електроенергію відключатимуть тим споживачам, у яких сума боргу перевищує 3 тисячі гривень, і хто не платить понад два місяці. Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко 11 січня заявив, що вимкнення світла в Дніпропетровській, Київській областях і в Києві розпочнуться з 29 січня.