Вода і тепло з 1 лютого: як зміняться тарифи для українців

Фокус розповідає, скільки доведеться платити українцям за воду та опалення в лютому 2024 року.

Комунальні послуги та підвищення тарифів — тема, яка дуже турбує багатьох українців на тлі повномасштабної війни. Усе тому, що будь-які зміни впливають на фінансовий стан громадян. Тому Фокус пояснює, чи зміняться тарифи на воду та опалення з 1 лютого 2024 року.

Тарифи на гарячу та холодну воду з 1 лютого 2024 року

Із цінами на гарячу воду з 1 лютого жодних змін не відбудеться. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив ще влітку 2023 року. Тож за гарячу воду українці платитимуть за тарифами 2022-го, принаймні до кінця опалювального періоду.

Тим часом, незважаючи на те, що в асоціації "Укрводоканалекологія" говорили, що підприємства у 2024 році не зможуть повноцінно працювати, якщо не підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення на 50%, масового подорожчання не сталося. Хоча в деяких містах тарифи все ж змінилися.

Наприклад, у Львові ще в січні подорожчала послуга абонентського обслуговування централізованого водопостачання та водовідведення, яку надають споживачам за індивідуальними договорами. Для тих, у кого лічильники не встановлені, вартість водопостачання збільшилася на 37,7%, а для тих, у кого обладнання є, — на 6,2%.

Також у Кропивницькому міська рада встановила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для селища Нового. Але для споживачів нічого не зміниться, оскільки різницю між тарифами покриватимуть із міського бюджету.

Тарифи на опалення: чи зміниться ціна з 1 лютого

В опалювальному сезоні 2023/2024, згідно з рішенням уряду, теплопостачальники залишили тарифи на рівні 2022 року. Так, у постанові №896 Кабмін продовжив до середини квітня наступного року дію ПСО (спеціальних зобов'язань) для виробників тепла. Але важливо пам'ятати, що тарифи на теплову енергію для населення визначають місцеві органи влади, тому в кожному регіоні вартість Гкал відрізняється. Наприклад:

у Києві — в 1 654,41 грн за 1 Гкал;

у Дніпрі — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одесі — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

у Чернівцях — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

у Львові — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") і 1 420,32 грн ("Залізничтеплоенерго");

Харкові — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

у Полтаві — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

у Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

у Чернігові — 1 586,16 грн за 1 Гкал; (ТОВ фірма "ТехНова") і 2 125,18 грн за 1 Гкал (ПАТ "Облтеплокомуненерго").

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому українці заплатять більше за газ у лютому 2024 року. Також Фокус пояснював, як і коли може подорожчати електроенергія для побутових споживачів.