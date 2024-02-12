"Газпром" ризикує втратити останнього великого клієнта в ЄС: хто не хоче співпрацювати

За словами міністра енергетики Австрії Леонори Гевесслер, диверсифікація газового імпорту просувається надто повільно і цей процес потрібно прискорити.

В Австрії вирішують питання з розірванням контракту, який було підписано між державною компанією OMV і "Газпромом" на імпорт російського природного газу. Так, країна хоче якнайшвидше реалізувати план щодо відмови від поставок енергоресурсу з РФ. Про це пише місцеве видання Kleine Zeitung.

Зазначається, що нафтогазовий концерн OMV має довгостроковий контракт із "Газпромом", договір має діяти ще 16 років — до 2040 року. Концерн отримує близько половини всього російського газу, який проходить транзитом через Україну.

Однак, за даними австрійських журналістів, міністерство енергетики доручило Австрійському інституту економічних досліджень (Wifo) до літа 2024 року підготувати аналіз економічних наслідків припинення контракту і ризиків, пов'язаних зі збереженням залежності від російського газу.

Водночас, за даними видання Reuters, частка Росії в імпорті газу до Австрії у грудні 2023 року зросла до рекордних 98% із 76% місяцем раніше, хоча загальний обсяг ресурсу, що надходить, трохи знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно", — сказала міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер.

Які країни відмовилися від контрактів із "Газпромом"

Країни Європи ще 2022 року почали поступово скорочувати свою залежність від російського газу. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну тільки прискорило цей процес. Так, наприклад, у липні того року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала угоду з Азербайджаном щодо збільшення поставок газу в Європу в найближчі п'ять років щонайменше до 20 мільярдів кубометрів щорічно.

Крім того, Італія, Німеччина та Франція домовилися з Катаром збільшити постачання газу. Так, у 2023 році європейські країни підписали угоду про те, що до 2050 року азійська країна щорічно постачатиме на європейський ринок 3,5 мільйона тонн скрапленого палива

Також 2022 року запрацював газопровід Baltic Pipe потужністю 10 мільярдів кубометрів на рік. Його проклали від родовищ Норвегії в Північному морі через Данію та Балтику до Польщі. І він має повністю замінити поставки "Газпрому".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Австрії ухвалив рішення позбавити "Газпром" доступу до газосховища в Гайдаху, передмісті Зальцбурга. Водночас канцлер Австрії Карл Нехаммер у вересні 2023 року заявив, що країна й надалі купуватиме російський газ, оскільки "це потрібно для забезпечення енергобезпеки Австрії".