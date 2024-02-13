Заробили сотні мільйонів: в уряді Польщі пояснили, чому фермери блокують кордон з Україною

Польський уряд планує з'ясувати, яким чином "неякісне" зерно з України вільно потрапило у торговельну мережу країни.

Польський уряд обіцяє пред'явити список українських компаній, які наживаються на масовому експорті неякісного зерна в Західну Європу. Завдяки оборудкам деякі підприємці "заробили" пів мільярда злотих. Про те, які зауваження мають до сільгосппродукції з України, розповів заступник міністра сільського господарства та розвитку села Міхал Колодзейчак на порталі RMF24.

Колодзейчак заявив, що у польські торговельні мережі потрапили 330 тис. тонн сільгосппродукції з України — технічного зерна, кукурудзи, ріпаку. Оборудками займались компанії, список яких він планує опублікувати. Одна з цих компаній "заробила" 0,5 млрд злотих, а сумарно усі компанії — близько 6 млрд злотих.

До українських товарів є два зауваження, пояснив посадовець. По-перше, вони продавались за суттєво зниженими цінами: по 51 злотих за тонну. Тим часом собівартість польського зерна — у 20 разів вища.

По-друге, якість української пшениці не відповідає вимогам Європейського Союзу. Коли воно дістається, наприклад, до Німеччини, то у 99% випадків завертається. При чому ідеться і про перевезення через порти, і сушею.

У коментарі порталу PAP Studio заступник міністра повідомив, на сьогодні зафіксовано 15 тис. випадків ввезення фуражного зерна. Розмір кожної партії — "від однієї вантажівки до цілого поїзда, тобто кілька десятків вагонів". Тому польська сторона планує перевіряти всю сільгосппродукцію, яка надходить з України — при чому перевірятимуть різні служби, компанії та відомства, причетні до перетину кордону та торгівлі.

"Процедури перевірки зерна на кордоні заслуговують осуду, тоді як Колодзейчак не довіряє жодному імпортеру чи експортеру продукції з-за кордону, який представляє свої тести", — навели журналісти слова посадовця.

На порталі "24 канал" навели коментар польського аналітика Мирослава Марчиняка. Марчиняк вважає, що публікація переліку компаній "поставить крапку" в історії з імпортом зерна. Втім, польські підприємці заперечують проти публікації, однак "на їхні інтереси вже ніхто не зважатиме".

Кордон з Польщею — деталі заворушень фермерів

Зазначимо, у перші місяці вторгнення РФ у 2022 році країни Європейського Союзу погодились допомогти Україні, яка не мала можливості вивезти зерно через заблоковані чорноморські порти. Для цього дозволили вільно та без мита ввозити сільськогосподарську продукцію в Європу, щоб доправити її до портів та надіслати країнам-покупцям з Азії та Африки. Влітку-восени 2023 року польські фермери вперше заблокували польсько-український кордон, вимагаючи припинити імпорт сільгосппродукції з України: тоді вдалось умовити припинити блокування.

Взимку 2023-2024 року блокування відновилось. Як розповідав Фокус, громадяни Польщі спиняли рух фур, які перетинали польсько-український кордон: на дорогах утворився корок з кількох сотень вантажних машин, які стоять по кілька днів.

11 лютого стало відомо про інцидент на кордоні — невідомі чоловіки збили замки з трьох вантажівок та висипали кілька тонн зерна на асфальт. Польські урядовці запевнили, що почали розслідування інциденту.

Нагадуємо, кандидат політичних наук Олексій Буряченко пояснив, що Україні та Польщі було б корисно діяти спільно, тоді вони зможуть разом заробляти на сільгосппродукції. Тим часом продовжує працювати зерновий коридор у Чорному морі: протягом двох місяців товаропотік зріс удвічі.