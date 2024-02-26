200 тисяч для військових: у Мінфіні пояснили, де взяти гроші на зарплати

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, за необхідності в уряді готові знайти кошти, щоб збільшити виплати українським військовим.

Деякі українські військовослужбовці дійсно зможуть отримувати виплати в розмірі 200 тисяч гривень. Виконати пропозицію президента Володимира Зеленського і підвищити зарплати захисникам цілком реально, якщо з цим допоможуть західні партнери, а Україна, своєю чергою, збільшить власне виробництво, завдяки чому надходження до бюджету теж зростуть. Про це сказав в ефірі телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у 2022 і в 2023 роках уряд вносив правки до бюджету, щоб збільшити видатки на Збройні сили. Тож і 2024 року, якщо знадобиться, додаткові кошти буде знайдено.

"Ми робимо все можливе, щоб такі кошти в нас були. Тому всі видатки, яких потребуватимуть наші військові — ми будемо шукати", — сказав Сергій Марченко.

Планується, що по 200 тисяч гривень виплачуватимуть військовим, які вже два роки захищають Україну безпосередньо в зоні бойових дій. Саме цим військовослужбовцям президент запропонував щомісяця замість бойових 100 тисяч гривень виплачувати 200 тисяч.

Нові виплати для бійців ЗСУ

13 лютого стало відомо, що у Верховній Раді народні депутати зареєстрували законопроєкт №11012, у якому запропоновано збільшувати зарплати військовослужбовців через шість місяців перебування у ЗСУ, зокрема, в 1,5 раза. Також документ встановлює грошове забезпечення для мобілізованих у розмірі трьох тисяч доларів, для сержантів — чотирьох тисяч доларів, а для офіцерів — п'яти тисяч доларів.

Крім того, в Україні хочуть відкоригувати суму виплат, які отримують ветерани війни. Так, бійці, які отримали інвалідність, мають отримувати мінімум:

15 тисяч гривень — третя група;

20 тисяч гривень — друга група;

25 тисяч гривень — перша група.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів, кого в Україні не можна забронювати від мобілізації. За його словами, є дві категорії громадян.

Також Фокус докладно пояснював, як українським військовим, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, отримати виплати від держави.