Лемківські фучки з квашеної капусти: готуються просто, з'їдаються швидко
Таку страву з квашеної капусти можна подавати зі сметаною, грибним соусом або просто притрушену бринзою.
Як приготувати фучки — щось середнє між млинцями та оладками — розповідає дослідниця галицької кухні та авторка проєкту "Пані Стефа" Маріанна Душар.
Вона запевняє, що страва готується до непристойного просто, але є певні особливості. Основою ж її може бути заготовка квашеної капусти в банках.
Лемківські фучки
Інгредієнти на 4 порції:
- квашена капуста — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- сода харчова — 2 г;
- кмин мелений — 2 г;
- сіль і перець чорний мелений — за смаком;
- олія.
Квашену капусту трохи відтиснути, якщо вона пустила забагато соку, дрібно посікти. Цибулю також дрібно посікти.
У мисці змішати молоко, борошно, соду, сіль та яйця. Тісто має бути трохи густішим, ніж на млинці.
Додати цибулю, кмин і перець. Все це потрібно добре вимішати. Регулювати консистенцію одержаної маси можна молоком або борошном.
Обсмажте на олії з обох боків до рум’яності, наливаючи тісто на сковороду, наче на оладки.
Раніше Фокус писав, як приготувати томатні оладки.