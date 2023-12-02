Аромат свята: свинячі крученики в підливі з білих грибів

Традиційні українські крученики з білими грибами прикрасять будь-який святковий стіл. Подавайте їх гарячими, щоб повною мірою насолодитися ароматом страви.

Приготуйте до Нового року або Різдва традиційну страву української кухні — крученики. М'ясо за цим рецептом виходить дуже ніжним, а білі гриби надають страві чудового аромату. Рецептом смачних кручеників поділився сайт "Все про страви".

Інгредієнти

м'ясо (свинячий биток) — 300 г;

яйця — 2 шт;

сушені білі гриби — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

вершки або сметана — 1 ст. л.;

часник — 1 зубок;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

улюблені спеції — за бажанням;

олія рослинна для смаження — 2 ст.л.;

зелень — кілька гілочок петрушки та/або кропу.

Приготування

Крок 1

Підготуйте м'ясо. Биток наріжте пластинами завтовшки приблизно 1 см. Тонко відбийте їх на дошці кухонним молотком. Складіть у миску, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Замість солі можна використовувати соєвий соус — так м'ясо буде ще ніжнішим.

Накрийте миску кришкою і залиште маринуватися на кілька годин.

Крок 2

Сушені білі гриби промийте та замочіть у холодній воді мінімум на годину. Коли гриби розмокнуть, поставте їх у цій же воді на вогонь і варіть їх до м'якості. вимкніть вогонь і дайте грибам охолонути.

Крок 3

Візьміть приблизно третину грибів і дрібно поріжте. розбийте в миску яйця, посоліть, збийте вінчиком. Додайте до яєць гриби та дрібно порізану зелень.

Крок 4

Приготуйте омлет. Розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Вилийте на сковороду яєчну суміш, обсмажте з двох боків. Поріжте на шматочки розміром у половину відбитих пластів м'яса.

Крок 5

Скрутіть крученики. На край відбитого пласта м'яса покладіть шматочок омлету і щільно скрутіть. Кожен рулетик загорніть у фольгу як цукерку, добре підтискаючи з кінців, щоб крученики вийшли гарної форми.

Крок 6

Нагрійте сковорідку, змащену олією, і обсмажте рулетики у фользі кілька хвилин з кожного боку, щоб м'ясо "прихопилося" і тримало форму.

Крок 7

Викладіть рулетики в миску, дайте охолонути і розгорніть. Сік, який утворився, не виливайте, він піде в підливу.

Крок 8

Приготуйте підливу. Цибулю та гриби наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з рослинною олією, викладіть у неї цибулю, обсмажте до прозорості. Додайте гриби, тушкуйте ще хвилин п'ять. Ложку борошна розведіть у половині склянки остиглого грибного бульйону, щоб не було грудочок. Додайте в сковороду, добре перемішайте.

Крок 9

Додайте ще 1,5 склянки грибного відвару та м'ясний сік. Продовжуйте готувати, поки підлива не почне густіти. Додайте дрібно рубаний часник, сіль і перець за смаком.

Крок 10

Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте вершки, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.

Крок 11

Підготуйте форму для запікання. Змастіть її дно та боки рослинною олією. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Крок 12

Складіть крученики у форму, залийте підливою. Накрийте форму фольгою і запікайте крученики в духовці 20 хвилин.

Крок 13

Готову страву подавайте до столу гарячою.

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