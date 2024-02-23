Як приготувати успішну карамель: шість порад і один рецепт
Рідку карамель можна заготовлювати про запас — розлити по пляшках, і вона може зберігатися протягом двох місяців за кімнатної температури, не втрачаючи при цьому своїх смакових якостей.
На перший погляд здається, що приготувати цей десерт складно — то карамель виходить занадто рідкою, то занадто прозорою, кристалізується. Насправді все не так уже й страшно, просто треба дотримуватися деяких правил і не припускатися помилок, про які нам розповіли кулінари сайту Marie Claire.
Отже, карамель можна зробити простою, присмаченою ромом або напівсолоним маслом. Рідку карамель, до речі, можна заготовити про запас — розлити по пляшках. Вона може зберігатися протягом двох місяців за кімнатної температури, не втрачаючи при цьому своїх смакових якостей. Якщо карамель занадто загусне після кількох тижнів зберігання в пляшці, її можна розрідити, поставивши в мікрохвильову піч. Тільки не можна перевищувати температуру понад 150°, інакше карамель ризикує підгоріти й набути гіркого смаку. Достатньо кількох секунд, щоб вона стала більш рідкою.
Як приготувати рідку карамель
Для приготування карамелі краще використовувати каструлю з товстим дном, яка краще розсіює тепло і запобігає занадто швидкому приготуванню карамелі. Щоб карамель вийшла дуже рідкою, нагрійте на сильному вогні 500 г цукрової пудри, 1 столову ложку оцту і 12,5 мл води. Щойно карамель почне схоплюватися і стане світлою, зменшіть вогонь і дуже обережно, щоб не обпектися, влийте 25 мл води.
Варити на сильному вогні ще хвилину і зняти з вогню. Додати сік лимона, який закріпить приготування. Якщо ви хочете більш коричневий колір, можна залишити карамель на сильному вогні ще на 1-2 хвилини, але уважно стежте, щоб вона не підгоріла.
Щоб отримати напрочуд рідку карамель, додайте апельсиновий сік, солоне масло або ром. Рідка карамель стає ще смачнішою і покращує десерти, з якими вона поєднується.
Як приготувати суху карамель
Вам знадобляться лише каструля та цукор. Однак врахуйте — це зовсім не означає, що рецепт такий вже простий. Суха карамель вимагає вашої неймовірної уваги і головна умова — цукор у жодному разі не можна перемішувати! Коли ви побачите, що карамель почала утворюватися, починайте безперервно "розгойдувати" її, тобто робіть каструлею кола, щоб розпушити в такий спосіб залишки білого цукру. Продовжуйте готувати, поки карамель уся не стане золотисто-коричневою.
Чому не можна помішувати карамель
Бо ризикуєте зробити її зернистою. Пояснимо: коли дерев'яною ложкою почати перемішувати карамель, утворяться шматочки цукру, які не зможуть розплавитися.
Чи можна додавати в карамель воду
Якщо ви хочете, щоб ваша карамель була більш м'якою та рідкою, під час варіння можна додати трохи води. Принцип той самий, що і з сухою карамеллю: варіть білий цукор, додаючи третину води порівняно з кількістю цукру.
Як уникнути кристалізації карамелі
Маленька хитрість — додайте у воду буквально кілька крапель лимона або оцту. Таким чином карамель залишиться рівномірною.
Як перевірити колір карамелі
Дуже просто — візьміть невеликий шматочок паперу для випікання і занурте його в приготований цукор. Колір карамелі на білому папері точно відображатиме колір крему — світло-жовтий або навіть темно-червоний.
Традиційний рецепт крем-карамелі
Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 50 хвилин.
Інгредієнти на 6 осіб:
- 1 літр свіжого незбираного молока;
- 8 яєць;
- 1 стручок ванілі;
- 300 г цукрової пудри.
Розігрійте духовку до 160°. Розріжте стручок ванілі вздовж навпіл і кінчиком ножа зішкребіть ароматне чорне насіння в салатницю. Нагрійте молоко з порожнім стручком ванілі, потім дайте настоятися, накривши кришкою, і зніміть з вогню.
У каструлі з товстим дном нагрійте на сильному вогні половину цукру і 4 столові ложки води, не перемішуючи (близько 5 хвилин), до отримання бурштинової карамелі (надто світла не матиме смаку, надто темна стане гірчити).
Вилийте карамель у форму, нахиляючи її на всі боки, щоб розподілити рівномірно, намагаючись не обпектися.
У мисці з насінням ванілі збийте цілі яйця з цукром, що залишився, поки суміш не стане білою. Тонкою цівкою додайте молоко, обережно помішуючи, щоб не утворилася піна.
Вилийте суміш у форму, потім помістіть її у форму для запікання, наполовину наповнену водою, і готуйте 45 хвилин у духовці на водяній бані. Дайте крему охолонути і подавайте, можна з фруктами або ягодами.
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