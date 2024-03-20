Розпочався Великий піст 2024: скільки триватиме і що приготувати

Великий піст починається рівно за сім тижнів до свята Великодня і триває 48 днів — до суботи перед самим Христовим Воскресінням.

Піст перед Великоднем — особливий період, коли потрібно очистити не тільки своє тіло, а й душу. Про користь такої їжі й говорити не доводиться, адже ви відмовляєтеся від жирної та важкої їжі. Терміни посту залежать від Великодня, тому щороку вони змінюються. Починається він рівно за сім тижнів до свята Великодня і триває 48 днів — до суботи перед самим Христовим Воскресінням.

Пісний стіл

Це не означає, що все нудно і несмачно. Повірте, навпаки! І відомий український кулінар Євген Клопотенко підказує нам, наскільки це може бути цікаво. Просто треба знати деякі правила.

Крупи, овочі, фрукти, гриби, всілякі соління та мариновані овочі — пісні страви з цими продуктами не тільки дуже смачні, а ще й корисні. Саме їх потрібно додати до свого раціону. Крім того, для пісного меню підходять:

каші (гречка, рис, перловка тощо);

гриби (свіжі або сушені);

бобові (сочевиця, квасоля, горох тощо);

овочі та фрукти (свіжі або мариновані).

Фото: unsplash.com

Як зробити пісні страви смачними

Безумовно, під час посту ми обмежуємо себе в їжі — відмовляємося від м'яса та молочних продуктів. Однак є багато смачних продуктів, з яких можна створити справжні кулінарні шедеври.

Що потрібно знати про приготування пісних страв:

замініть вершкове масло на соняшникову олію або ж оливкову. Останню краще використовувати для заправки салатів;

замість м'яса додавайте в пісні страви гриби або бобові;

готуйте різні супи або борщ, технологія приготування такої пісної страви не дуже відрізняється від звичайної.

Як приготувати пісну овочеву лазанью

Пісна лазанья з овочами — чудовий вибір для тих, хто шукає ситну та корисну альтернативу традиційним м'ясним стравам.

Інгредієнти:

шпинат — 200 г;

гриби — 300 г;

цукіні — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

томатний соус — 700 мл;

листи лазаньї — 1 упаковка;

сіль, перець — за смаком;

оливкова олія для смаження.

Фото: unsplash.com

Підготовка овочів

Цукіні та баклажан нарізати тонкими скибочками, гриби — пластинками.

На сковороді з оливковою олією обсмажити гриби до золотистої скоринки. Потім на тій самій пательні обсмажити цукіні та баклажани до стану аль денте — твердуваті.

Шпинат бланшувати в киплячій воді протягом 1-2 хвилин, потім віджати воду.

Викладання лазаньї шарами

Листи лазаньї перед використанням потрібно відварювати до стану аль денте.

На дно форми для запікання вилити трохи томатного соусу.

Викласти перший лист для лазаньї. На лист розкласти обсмажені гриби та змастити соусом.

Викласти другий лист для лазаньї, зверху — шпинат і соус.

Ще один, третій, шар лазаньї, викласти смажені цукіні та баклажани, зверху соус.

Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, останній шар лазаньї змастити соусом.

Випікання лазаньї

Розігріти духовку до 180°С. Покрити форму фольгою і випікати в розігрітій духовці протягом 40-45 хвилин. За 10 хвилин до готовності зняти фольгу, щоб верх став зарум'яненим.

Фото: unsplash.com

Подавання овочевої лазаньї

Дати лазаньї трохи охолонути перед подачею.

Подавати порційно, прикрасивши свіжими травами за бажанням.

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