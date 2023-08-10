Військовим ЗСУ повернули доплати в 30 тисяч гривень: чи є ризики не отримати гроші

В уряді з радістю повідомили про повернення грошової мотивації військовим, але на практиці не все так гладко. При звільненні, доплату воїну можуть не виплатити, а в гарячі точки відправляють після виведення зі штату. "Бойові" 100 тисяч гривень нерідко доводиться вибивати в судах, кажуть Фокусу юристи.

Уряд України вирішив повернути щомісячні доплати військовим у 30 тисяч гривень під час повномасштабної війни. Керівники військових частин і підрозділів отримають більше — до 50 000, а ті, хто бере участь у боях, — 100 000 гривень. Строковикам і курсантам доплатять по 6000 і 2350 гривень.

Порядок нарахування додаткових виплат у ЗСУ, ДПСУ та Нацгвардії змінили з 1 лютого поточного року. Розміри фінансових заохочень прив'язали до районів перебування військових, складності та специфіки виконуваних бойових завдань.

Рішення скасувати доплати викликало критику в суспільстві. У Верховній Раді пояснювали, що в бюджеті закінчилися гроші на виплати військовим. Ідея обмежити зарплати топчиновникам і спрямувати надлишки в зарплатний фонд ЗСУ не пройшла. Багато з них отримують сотні тисяч, а іноді й мільйони гривень як зарплати.

Депутат від "Голосу" Володимир Цабаль захотів скасувати цю ініціативу, назвавши її популістською і такою, що порушує зобов'язання України перед міжнародними донорами щодо реформ корпоративного управління держпідприємств.

"Затримали виплати військовим на 40 днів"

Доплати військовим повернули ще законопроєктом 9342, який президент підписав 30 червня цього року, сказав Фокусу старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець .

"У принципі, повернення виплат мало настати наступного дня після ухвалення закону. Можна сказати, що [прем'єр України Денис] Шмигаль на 40 днів затримав процес виплат військовим додаткових коштів. Радує, що уряд знайшов час попрацювати. Багато хто говорив, що нам закриють шлях до ЄС, прикриють військову допомогу, якщо цей закон ухвалять. Таких нардепів СБУ має перевірити на предмет колабораційної діяльності", — зазначив адвокат.

Ситуація із зарплатами військових у мізерні 5000-7000 гривень — неприємна, тому влада вирішила схвалити додаткові виплати, каже юрист.

Не можна виключати і зловживань із виплатами для солдатів. За оцінками Кравця, їх було дуже багато.

"При звільненні людям можуть не виплатити доплати. Коли виводять зі штату, але залучають до бойових дій. Кажуть, що гроші заплатять пізніше, але потім несподівано виявляється, що люди взагалі ніде не числилися. Подібні звернень до адвокатів — часте явище", — пояснив фахівець.

Розслідування зазначених видів шахрайств із виплатами військовим тягнуться довго. Військові частини можуть затримувати доступ до інформації, де числився боєць, підсумував Кравець.

Фокус раніше писав, що в Раді організували робочу групу з напрацювання низки законопроектів щодо зарплат військовим. Зокрема, передбачається додаткова винагорода за участь у наступі на ворожі позиції.

Мінреінтеграції у квітні цього року заявило про можливість переоформлення виплат українським захисникам на їхні сім'ї в разі підтвердження зникнення військовослужбовця.