Вибухи в Києві та Старокостянтинові. Навіщо РФ обстріляла Україну "Кинджалами" в день виступу Путіна

Росіяни економили ракети Х-47М2 із серпня і переважно атакували територію України іранськими дронами Shahed. День пресконференції президента Росії порушив цю "традицію". Фокус дізнався, як промова диктатора пов'язана з пуском рекордної кількості аеробалістичних ракет.

Президент Росії 14 грудня брав участь у прямій лінії та пресконференції в Москві, відповідаючи на запитання пропагандистів і простих росіян. Під час заходу російська армія піднесла диктатору "оригінальний подарунок": обстріляла Україну аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Востаннє цей тип ракет запускали літаками МіГ-31К у серпні. Під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня три "Кинджали" летіли з району Тамбова через повітряний простір Білорусі — вибухи лунали в Житомирській і Київській областях.

Через 6 днів, 11 серпня, атака Х-47М2 повторилася — Київ обстріляли з аеродрому Саваслейка в Нижегородській області. Усі ракети знищили засоби ППО, але в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні.

Після цього високоточні ракети ЗС РФ не застосовували, а в день пресконференції Путіна запустили шість ракет по Києву, Старокостянтинову та Житомирській області, що є рекордною кількістю.

"Кинджал" долітає до Києва за три хвилини

Аеробалістична ракета "Кинджал" долітає до українських міст дуже швидко. За даними сервісу UA War Infographics, до Києва снаряд долітає трохи більше ніж за три хвилини. А на заході України "Кинджал" уражає цілі в середньому за п'ять хвилин.

"Приліт" у Хмельницькій області був фактично через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги

Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив удар авіації ЗС РФ по Старокостянтинову. Поруч із містом розташований однойменний військовий аеродром.

"Оголосили тривогу о 14:09 по всій Україні. Ну і фактично через 10 хвилин уже був "приліт" у Хмельницькій області", — повідомив він.

Російські військкори стверджують, що на аеродромі в Старокостянтинові нібито базуються бомбардувальники Су-24 з крилатими ракетами Storm Shadow і коригованими авіабомбами JDAM.

Удар "Кинджалами" в день виступу Путіна: збіг чи відпрацьований план?

Удари по заходу України і столиці не були простим збігом у день пресконференції Володимира Путіна. Його відповіді на запитання стали акомпанементом російського ракетного терору і демонстрацією маніакальної сутності, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ракети Х-47М2 дуже рідко запускають, адже їх мало на озброєнні армії Росії. Ці снаряди складно виробляти. "Центри ухвалення рішень", по яких погрожували застосовувати ракети, розташовані в Києві. Але в столиці стоїть ЗРК Рatriot, який збиває їх", — пояснює експерт.

По Старокостянтинову раніше запускали дрони-камікадзе, але сьогодні для "Кинджалів" потрібна була значуща кінцева координата, міркує Коваленко.

Військовий експерт Павло Нарожний упевнений, що обстріли території України більше пов'язані з холодною зимовою погодою, ніж із пресконференцією Путіна. З технічної точки зору погана погода 14 грудня заважала роботі засобів ППО.

"Росіяни дуже довго збирали ці ракети для ударів по об'єктах енергоінфраструктури. Чи був зв'язок із бенефісом Путіна? Можливо, але я думаю, що з настанням морозів і нестачею напруги в енергомережі кількість обстрілів посилиться", — розповів аналітик.

Зазначимо, що сьогодні ракетна атака припала все ж таки на аеродром у Старокостянтинові, а не по енергооб'єктах. Нарожний вважає, що попередні атаки дронами не увінчалися успіхом, оскільки їх збивали. А з "Кинджалами" історія складніша.

"Тільки три Patriot і SAMP-T можуть це зробити [знищити аеробалістичні цілі] і всю територію країни вони не покриють", — підсумував він.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що при зльоті носія ракети "Кинджал" потрібно завжди давати сигнал повітряної тривоги. Приблизно 40% українців виступають за більш диференційоване застосування тривог залежно від реального ступеня загрози ракетних пусків.

Фокус раніше писав, що часті злети російських винищувачів МіГ можуть "паралізувати" роботу країни. Президент України Володимир Зеленський давав доручення Міноборони, Генштабу і Кабміну опрацювати цю проблему.