Знищувати цілі до зльоту: як не допустити виснаження української ППО, — експерти

ЗС РФ знову зробили спробу виснажити українську ППО, запустивши десятки повітряних цілей по території України. Однак Сили оборони впоралися з масованою атакою, перехопивши всі "Кинджали" і десятки інших ракет. Фокус з'ясував як не допустити виснаження ППО.

Після чергової масованої атаки, зокрема й "Шахедами", 29 грудня 2023 року, військовий фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що російські БПЛА намагаються виснажити ППО, і порекомендував українцям установити на телефон програму ЕРРО і повідомляти ЗСУ про дрони.

"Вони літають все нижче, вони все хитріші, і вони такими темпами скоро вимотають нашу ракетну ППО", — написав він.

Експерт додав, що якщо сили оборони виснажать свої можливості, вся країна відчує колосальні наслідки.

Вранці, 2 січня, ЗС РФ фактично повторили масовану атаку 29 грудня. По території України було випущено 35 "Шахедів", 99 ракет різного типу — зокрема, 10 "Кинджалів", 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три "Калібри", а також "Іскандери М" і С-300/С-400. Цілями атаки була цивільна та критична інфраструктура, а також промислові та військові об'єкти.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили всі "Шахеди" і 72 ракети різного типу.

Головком зазначив, що якби ракети вразили свої цілі, "наслідки були б катастрофічними".

Накопичили "Кинджали" з літа

Росіяни нерідко обирають подібну тактику — запускають десятки "Шахедів", щоб вимотати ППО, після чого атакують ракетами, каже Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

"Ходили чутки, що теоретично, "Шахеди" можуть змінювати траєкторію руху після вильоту. Це підтвердив випадок, коли всередині збитого БПЛА виявили модем мобільного зв'язку. Але я не вірю, що такий метод працює стабільно. У будь-якому разі "Шахед" — це дешевий боєприпас. Він може вимотувати ППО. І коли приходить час перезарядити снаряди, росіяни стріляють крилатими або балістичними ракетами", — пояснює експерт.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь додає, що "Шахеди" завжди запускають за складними траєкторіями, щоб з'ясувати, де розташована українська ППО.

"Усе це відбувається з першого дня використання БПЛА. За допомогою "Шахедів" визначають, де система ППО, зенітно-ракетні комплекси, мобільні групи. Потім намагаються бити "Кинджалами" і крилатими ракетами", — зазначає експерт.

Навесні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з початку повномасштабної війни ЗС РФ випустили по Україні близько 20 гіперзвукових ракет "Кинджал". Такого виду озброєння у росіян небагато, оскільки виробництво високотехнологічних ракет потребує великих коштів і часу.

За словами полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, вартість ракети "Кинджал" стартує від 10 млн доларів. З цієї причини ЗС РФ рідко запускають їх по території України, обираючи при цьому найбільш пріоритетні цілі. На думку експерта, ними можуть бути зенітні ракетні комплекси Patriot, що захищають небо над територією Києва та області.

За підрахунками ГУР, на місяць росіяни виготовляють кілька одиниць "Кинджалів". Оскільки з серпня по грудень 2023 року ЗС РФ не використовували цей вид озброєння, нинішні залпи — результат того, що ЗС РФ накопичили з літа.

"Це друга масована атака за зиму. Розслаблятися непотрібно, бо вона не остання. У п'ятницю за прогнозом обіцяють морози. У Києві — від -8 градусів. Якщо на вулиці похолодає, у мережі виникне дефіцит електроенергії. Тому я більш ніж упевнений, що цілилися, зокрема в енергоструктуру", — продовжує Нарожний.

Атакувати на випередження

Щоб росіяни не виснажували українську ППО "Шахедами", потрібно працювати на випередження, вважають експерти. А саме атакувати заводи з виробництва БПЛА і ракет на території РФ, а також склади боєприпасів.

"Можу провести аналогію. Наша країна — це "квартира", в яку забіг бандит. Ми бігаємо за ним із рушницею, щоб убити. А можемо зробити так, щоб він не потрапив на нашу територію. Для цього потрібні ракети дальністю 300 км і вище, щоб знищувати місця виробництва, зберігання і пуску "Шахедів". Це єдиний метод, як попередити виснаження сил ППО. Коли ворог виходить на вогневу позицію, у нас не залишається варіантів, як бігати по "квартирі" і знищувати його, витрачаючи снаряди", — додає Нарожний.

Як успішний приклад знищення боєприпасів ворога, експерт наводить атаку по ВДК "Новочеркасск" наприкінці грудня 2023 року. За однією з версій, на кораблі були "Шахеди", за іншою — артилерійські снаряди. Як би там не було, але, за словами експерта, потужний вибух корабля свідчить про те, що на судні була величезна кількість вибухової речовини.

Крім атаки на випередження, для більш ефективної боротьби з ворогом Україні потрібно більше ракет різного виду.

"Якщо говорити про виснаження ППО, мова про кількість снарядів. Чим довше росіяни продовжують торгувати нафтою і газом, заробляючи сотні мільярдів доларів, тим більше ракет вони виробляють. Санкції не змогли зупинити постачання компонентів із західних країн. А коли в тебе багато грошей і західних компонентів, ти можеш виготовляти багато ракет. Тому потрібно постачати Україні більше ракет, які можуть знищувати "Шахеди", — резюмує Самусь.

Нагадаємо, 2 січня вранці ЗС РФ масовано атакували Україну. Основною метою для ворога були Київ та область. Після масштабного обстрілу вранці, 2 січня у п'яти районах столиці зникло світло у понад 250 тисяч споживачів. Пожежі, внаслідок вибухів, спалахнули в Деснянському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Подільському районах столиці. У Солом'янському районі постраждали 20 осіб.

Також відомо, що ЗС РФ завдали до шести ударів по Харкову, зокрема ракетами "Кинджал". Унаслідок атаки постраждало 44 людини, серед них п'ятеро дітей, також загинула жінка.

Фокус раніше писав, на які цілі могли витратити ЗС РФ дорогі снаряди під час обстрілів 2 січня.

Фокус також писав, що ракета "Кинджал" - один із шести видів "суперзброї", заявлених президентом Путіним у 2018 році. За інформацією британської розвідки, українська система протиповітряної оборони успішно протистоїть цим загрозам, збиваючи цілі.