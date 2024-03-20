Обдурили полк С-400 і дивізіон "Панцир-С1". Дрони вдарили по аеродрому в Енгельсі, чим унікальна операція

Авіабаза "Енгельс-2" — важливе місце базування авіації ПКС РФ, саме звідти запускають ракети по мирних містах України. Але безпілотники ГУР внесли корективи в роботу бази, тепер бомбардувальники доведеться ховати. Фокус поговорив з авіаекспертами і з'ясував, як подібні спецоперації б'ють по військовому потенціалу ворога.

Аеродром стратегічної авіації ПКС Росії в Енгельсі вночі 20 березня атакували безпілотники. Жителі міста чули до чотирьох вибухів, від яких тремтіли вікна в будинках.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін звітував про нібито знищення кількох безпілотників. За його оцінками, система ППО спрацювала "своєчасно й ефективно". Головне управління розвідки Міноборони України наголошувало, що в місцевих чатах писали про прильоти і пожежу.

Удари по аеродрому завдавали українськими дронами "Лютий". Три з чотирьох безпілотників упали на територію військового аеродрому. Постраждалих немає, відомості про пошкодження російська влада уточнює, повідомляють місцеві ЗМІ.

У місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза "Енгельс-2", звідти злітають стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС і завдають масованих ракетних ударів по мирних містах України. Відстань від аеродрому до найближчої підконтрольної Україні території, зокрема, до Харкова та області — приблизно 700 кілометрів.

По аеродрому "Енгельс-2" уже не раз прилітали безпілотники. Уночі 26 грудня 2022 року троє російських військових загинули від падіння уламків збитого БПЛА, ще чотирьох осіб госпіталізували. А в ніч з 9 на 10 січня 2024 року безпілотники також летіли в напрямку аеродрому "Енгельс-2", їхні уламки також впали на територію аеропорту.

Дрони могли подолати полк із ЗРК С-400 і дивізіон "Панцир-С1"

Щоб уразити ворожу авіацію, ударні дрони повинні обійти ворожі системи ППО. Цей аеродром щільно прикриває полк із зенітно-ракетними установками С-400 і дивізіоном ЗРК "Панцир-С1", розповідає Фокусу провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко.

"Якщо БПЛА подолали всі перепони і завдали серйозних ушкоджень бомбардувальникам ЗС РФ, значить операція успішна. "Лютий" — вельми недешевий апарат, його падіння на території аеродрому без шкоди для цілей стане марною тратою грошей", — запевняє фахівець.

Частина літаків під час удару могла бути на базі в Енгельсі, але їх розосередили. Потрапити точно в ціль на такій великій відстані неймовірно важко, у дронів має бути автономна система наведення.

"Starlink не поставиш, система космічного зв'язку дорога. Варто дочекатися супутникових знімків наслідків руйнувань. Уламки точно не можуть сильно пошкодити літак. Потрібне пряме попадання в бомбардувальник, або падіння дронів на відстані максимум п'яти метрів. Підбитий безпілотник не долетить до стоянки літаків, адже ЗРК стоять за кілометр від них", — пояснює Романенко.

Через деякий час після коментаря експерта редакція проєкту "Схеми" показала супутникові знімки аеродрому. Журналісти стверджують, що на території аеродрому в момент атаки перебували 11 літаків.

Серед літаків було шість бомбардувальників Ту-95, один з яких у неробочому стані, а також три Ту-160.

"Цілі уражені, результати уточнюються", — повідомили українські розвідники.

Чим унікальний дрон "Лютий"

Зазначимо, що дронами "Лютий" раніше атакували російські нафтопереробні заводи. Так, 13 березня 2024 року цим БПЛА вдарили по Рязанському НПЗ, а 9 березня — по авіазаводу в Таганрозі. Також дрон атакував стратегічно важливий металургійний комбінат у Липецьку наприкінці лютого 2024 року.

Дальність польоту БПЛА — до 1 000 кілометрів, маса бойової частини — 75 кілограмів. Зовні він нагадує турецький Bayraktar TB2 і зроблений за класичною двобалковою схемою, зі штовхальним або тягнучим гвинтом. Крило досить великого розмаху, відповідно апарат великий, пояснює Фокусу фахівець з військової аеророзвідки і засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов.

"Противник міг засікти напрямок польоту такого великого дрона і швидко переставити техніку на аеродромі. Те саме роблять і ЗСУ в Старокостянтинові, коли росіяни запускають "Шахеди" за заданими координатами. Ні в Росії, ні в нас поки що немає розумних дронів, які самі прицілюються на об'єкти", — пояснює військовий.

Дрон "Лютий" міг подолати засоби ППО і радіолокатори завдяки фактору неуважності російських військових.

"Поки нальоти дронами не стануть регулярними, туди прориватиметься щось. Не налагоджена система — хтось проспав, хтось не звернув уваги і в літак прилетіло. Є тактика польоту на низьких висотах, яка знижує ризики виявлення дрона", — вважає Касьянов.

Проте приліт дрона міг зірвати можливу ранкову атаку ЗС РФ на 20 березня. Зліт бомбардувальників для обстрілу України після нічних вибухів на аеродромі був би неможливий, підсумував інженер.

Фокус раніше писав про нарощування засобів протиповітряної оборони в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродромах на півострові. Авіабаза "Гвардійське" піддавалася ракетному обстрілу 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, українські OSINT-аналітики підтвердили знищення щонайменше шести російських винищувачів Су-34 після 2 березня 2024 року. У місті Кримськ до чотирьох винищувачів не повернулися на базу.