Катастрофа "Титана": Джеймс Кемерон може екранізувати загибель батискафа біля уламків "Титаніка"

Ані назву стримінгового сервісу, який хоче зняти серіал, ані масштаби фінансування майбутнього проєкту поки що не розголошують. Кемерона хочуть бачити в кріслі режисера, а Метта Деймона і Кумейла Нанджіані — серед акторського складу.

Трагедія із субмариною "Титан" компанії OceanGate, яка занурилася на дно Атлантичного океану, щоб п'ятеро людей на її борту могли подивитися на уламки "Титаніка", але так і не спливла, шокувала весь світ. Тепер же один із найуспішніших режисерів планети Джеймс Кемерон, який зняв фільм-катастрофу про перший і останній рейс легендарного лайнера, на який так хотіли подивитися загиблі на субмарині люди, може екранізувати і цю історію, пише The Sun.

За словами інсайдерів, велика стримінгова платформа звернулася до Джеймса з пропозицією про постановку драматичного серіалу.

"Катастрофа "Титана" вже розглядається як масштабний серіал для одного з найбільших у світі стримерів, і Джеймс є першим кандидатом на посаду режисера. Це тема, близька його серцю. Він розповів історію "Титаніка", який приніс йому три "Оскари", з такою жалісливістю, що для нього це здається природним кроком. Відстеження кроків тих, хто перебував на борту "Титана", — це масштабний захід, але на це знадобиться багато часу, грошей і ресурсів", — розповіло журналістам джерело.

Кемерон є чинним членом спільноти дайверів. Американець 33 рази занурювався на дно океану, де лежать останки лайнера, перш ніж втілити його трагічну історію на великому екрані. Крім того, у світі він вважається одним із визнаних глибоководних експертів.

Джеймс Кемерон 33 рази занурювався до уламків "Титаніка" Фото: James Cameron/Twitter

Коментуючи трагедію "Титана", режисер заявив:

"Люди у спільноті були дуже стурбовані цим підводним човном. Кілька провідних гравців у співтоваристві інженерів із глибокого занурення навіть написали листи до компанії, заявивши, що те, що вони роблять, занадто експериментальне для перевезення пасажирів і що воно має бути сертифіковане. Мене вражає схожість із самою катастрофою "Титаніка", де капітана неодноразово попереджали про ожеледицю попереду його корабля, а він безмісячної ночі на повному ходу врізався в крижане поле, і в результаті загинуло багато людей. Для нас це дуже схожа трагедія, коли попередження залишилися без уваги. Проходити в одному і тому ж місці з усім дайвінгом, який відбувається по всьому світу, я думаю, це просто приголомшливо. Це дійсно досить сюрреалістично".

У лютому Кемерон опублікував кадри першого виявлення місця аварії "Титаніка" 1986 року дослідницьким підводним апаратом HOV (Human Occupied Vehicle) Alvin.

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У 2012 році він пілотував підводний апарат під назвою Deepsea Challenger у найглибшу точку океану в Маріанській западині Challenger Deep, глибина якої становить 35 876 футів. Там Кемерон зібрав зразки і зняв документальний фільм про Nat Geo.

Поки що режисер ніяк не прокоментував інформацію про майбутній проєкт. Однак ходять чутки, що серед тих, хто може увійти до акторського складу серіалу, — оскароносний Метт Деймон і пакистано-американський комік, актор Кумейл Нанджіані, зірка романтичної комедії "Великий хворий".

Раніше Фокус писав, 19 червня субмарина менш ніж через дві години після занурення зникла з радарів. На думку інженера Хосе Луїса Мартіна, батискаф раптом втратив контроль і пішов на дно, а через 48 секунд вибухнув через раптове підвищення тиску. 22 червня, під час пошуків зниклого батискафа "Титан", що перевозив туристів до "Титаніка", було виявлено "поле уламків".

Під час занурення загинули 58-річний британський мільярдер-екстремал Геміш Гардінг, 61-річний президент і засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш, 73-річний французький акванавт Поль-Анрі Наржоле, 48-річний пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман. За екскурсію до "Титаніка" туристи заплатили по 250 тисяч доларів.