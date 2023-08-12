З хедлайнерів в аутсайдери: Ліззо спіткала нова невдача

Кар'єру і репутацію Ліззо вже порівняли з потопаючим кораблем. Команда співачки робить усе, щоб врятувати її, але поки справи стають тільки гіршими.

Чорна смуга в житті 140-кілограмової американської співачки, реперки та актриси Ліззо триває. Після того як колишні танцівниці звинуватили її в бодішеймінгу і харрасменті, знаменитість стали масово скасовувати. Як пише Daily Mail із посиланням на інсайдера з НФЛ, тепер вона вилетіла зі списку потенційних хедлайнерів Super Bowl Halftime Show. Причина — згадані звинувачення і подальша негативна реакція громадськості.

"Розмови про те, що Ліззо братиме участь у святкуванні перерви або виконає національний гімн, мертві тепер, коли вона оточена скандалом", — сказало джерело.

Оскільки Ліззо виключена з потенційного складу на цьогорічному Суперкубку, який пройде в Лас-Вегасі в лютому 2024 року, на її команду чекає запекла боротьба за порятунок її кар'єри і репутації. Зараз вони щосили намагаються придумати, як врятувати потопаючий корабель її слави.

"Це стає все важче і важче, оскільки все більше людей звинувачують її у вкрай недоречних вчинках. Ліззо заробила величезну суму грошей, але, схоже, її хвилина слави майже минула, і ніхто не знає, чи зможе вона оговтатися від цього. Якщо вона виговориться, її заяви будуть знищені. Якщо вона мовчить, її називають боягузкою. У будь-якому разі, наразі не схоже, що вона може оговтатися від цього", — цитує видання слова свого джерела.

Наразі ні НФЛ, ні сама Ліззо жодним чином не прокоментували інформацію, що надійшла.

Ліззо висловилася про звинувачення на свою адресу

Нещодавно співачка відреагувала на звинувачення постом у соцмережі, назвавши їх неправдивими та образливими, однак це не врятувало її від осуду. Наприклад, Бейонсе, яка має величезну вагу в музичній індустрії, виключила згадку її імені в одній зі своїх пісень, а номінантка на "Оскара" і зовсім категорично висловилася на адресу бодіпозитивної артистки.

Раніше Фокус писав, що проти Ліззо висунули звинувачення ще шестеро осіб. Серед іншого, вони закидають їй і невиплату зарплати.