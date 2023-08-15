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Бейонсе несподівано підтримала Ліззо і зізналася їй у любові (відео)

Оксана Ханас
Фото: Getty | Бейонсе і Ліззо на 65-й церемонії вручення премії "Греммі" 5 лютого 2023 року в Лос-Анджелесі

Бейонсе несподівано для всіх змінила гнів на милість і простягнула руку допомоги колезі.

У Ліззо раптово знайшлася покровителька у світі шоу-бізнесу, яка раніше однією з перших і "скасувала" її. Йдеться про Бейонсе, яка ще 1 серпня, коли на Ліззо подали позов до суду, під час бостонського концерту вилучила згадку співачки зі своєї пісні Break My Soul. У ній Бей зазвичай перераховує чорношкірих артисток, включно з Ліззо, Лорін Гілл, Бетті Девіс і своєю сестрою Соланж Ноулз. Тепер же ж місіс Картер раптово змінила свою думку і на концерті в Атланті здивувала публіку, пише TMZ.

Виконуючи згадану вище композицію і перераховуючи чорношкірих співачок, вона не просто назвала ім'я Ліззо, а й вигукнула після "Я люблю тебе, Ліззо!" Це чітко чути на відео, яке вже розлетілося мережею.

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Тимчасом хмари над Мелісою Вівіан Джифферсон (справжнє ім'я артистки) продовжують згущуватися. Її виключили зі списку ймовірних хедлайнерів Супербоула, запланованого на лютий 2024 року, і причиною цього стали звинувачення на адресу зірки в харасменті та бодішеймінгу від персоналу, а також негативна реакція громадськості на одкровення трьох колишніх танцівниць Ліззо — Аріанни Девіс, Ноель Родрігес і Крістал Вільямс.

Після того як вони подали позов до Верховного суду Лос-Анджелеса, зі звинуваченнями на адресу 140-кілограмової знаменитості виступили ще шестеро людей. Серед нових закидів — невиплата заробітної плати.

Сама Ліззо всі звинувачення заперечує і запевняє, що ніколи б не стала принижувати людей через вагу, бо сама страждала від насмішок.

Раніше за неї заступилася колишня дівчина Ілона Маска, канадська співачка Граймс. Вона зізналася, що свого часу Ліззо підтримала її і повірила в неї.

Нагадаємо, Фокус писав, що Ліззо втратила сотні тисяч підписників в Instagram.