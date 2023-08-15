Бейонсе несподівано підтримала Ліззо і зізналася їй у любові (відео)

Бейонсе несподівано для всіх змінила гнів на милість і простягнула руку допомоги колезі.

У Ліззо раптово знайшлася покровителька у світі шоу-бізнесу, яка раніше однією з перших і "скасувала" її. Йдеться про Бейонсе, яка ще 1 серпня, коли на Ліззо подали позов до суду, під час бостонського концерту вилучила згадку співачки зі своєї пісні Break My Soul. У ній Бей зазвичай перераховує чорношкірих артисток, включно з Ліззо, Лорін Гілл, Бетті Девіс і своєю сестрою Соланж Ноулз. Тепер же ж місіс Картер раптово змінила свою думку і на концерті в Атланті здивувала публіку, пише TMZ.

Виконуючи згадану вище композицію і перераховуючи чорношкірих співачок, вона не просто назвала ім'я Ліззо, а й вигукнула після "Я люблю тебе, Ліззо!" Це чітко чути на відео, яке вже розлетілося мережею.

Тимчасом хмари над Мелісою Вівіан Джифферсон (справжнє ім'я артистки) продовжують згущуватися. Її виключили зі списку ймовірних хедлайнерів Супербоула, запланованого на лютий 2024 року, і причиною цього стали звинувачення на адресу зірки в харасменті та бодішеймінгу від персоналу, а також негативна реакція громадськості на одкровення трьох колишніх танцівниць Ліззо — Аріанни Девіс, Ноель Родрігес і Крістал Вільямс.

Після того як вони подали позов до Верховного суду Лос-Анджелеса, зі звинуваченнями на адресу 140-кілограмової знаменитості виступили ще шестеро людей. Серед нових закидів — невиплата заробітної плати.

Сама Ліззо всі звинувачення заперечує і запевняє, що ніколи б не стала принижувати людей через вагу, бо сама страждала від насмішок.

Раніше за неї заступилася колишня дівчина Ілона Маска, канадська співачка Граймс. Вона зізналася, що свого часу Ліззо підтримала її і повірила в неї.

Нагадаємо, Фокус писав, що Ліззо втратила сотні тисяч підписників в Instagram.