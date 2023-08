Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Беном Аффлеком

На знімках Дженніфер і Бен виглядають по-справжньому щасливими.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка 20 серпня 2022 року офіційно стала дружиною двічі оскароносного актора й режисера Бена Аффлека, зворушливо привітала чоловіка з першою річницею шлюбу, опублікувавши в соцмережах фотографії з їхньої урочистості на ранчо Бена в заповіднику Гемптон-Айленд у Джорджії .

Пара отримала дозвіл на шлюб 16 липня 2022 року в окрузі Кларк, штат Невада, а потім таємно одружилася в маленькій білій весільній каплиці на Лас-Вегас-Стріп.

Пишне ж торжество для друзів і рідних закохані влаштували в особняку Бена вартістю 8,9 млн доларів. Протягом урочистостей новоспечена дружина змінила кілька дорогих дизайнерських суконь.

На фото, які раніше ніде не публікувалися, — щасливі молодята.

Щасливі молодята Бен і Дженніфер цілуються на тлі салюту на їхню честь Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Крім знімків, Дженніфер поділилася словами її майбутньої пісні Dear Ben Pt. II, присвяченої, звичайно ж, чоловікові.

"Дорогий Бен,

Сиджу тут одна,

Дивлячись на свою каблучку.

Відчуваю себе пригніченою,

Це змушує мене співати, співати.

Як ми опинилися тут

Без перемотування назад

О боже,

Це моє життя", — йдеться в композиції.

Dear Ben Pt. II — одна з дев'яти заявлених пісень, які Дженніфер присвятила чоловікові в її прийдешньому 13-трековому дев'ятому студійному альбомі This Is Me... Now, який стане її першим записом після виходу альбому A.K.A. ще 2014 року.

Лопес випустила першу частину пісні Dear Ben у своєму альбомі 2002 року This Is Me... Пара розлучилася 2004 року, і Джей Ло дуже важко переживала цей розрив.

Однак через 17 років, у лютому 2021-го вони знову почали листуватися одне з одним. Через два місяці Дженніфер розірвала заручини зі співвласником Minnesota Timberwolves Алексом Родрігесом. Возз'єднання двох зірок стало справжньою сенсацією у світовому шоу-бізнесі, і багато хто думав, що це все ненадовго, проте цього разу Бенніфер, а саме так прозвали закоханих прихильники, не втратили свій шанс.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес зворушливо привітала чоловіка з днем народження.