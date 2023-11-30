Анджеліну Джолі вперше помітили після різких заяв сина Пакса (фото)

Юнак публічно заявив, що Бред Пітт змушує своїх рідних "тремтіти", проте Джолі не дає з цього приводу коментарів.

Голівудська акторка Анджеліна Джолі вперше зʼявилася на публіці після різких заяв свого сина Пакса на адресу Бреда Пітта. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану помітили в Мілані разом із колегами П’єрфранческо Фавіно та Альбою Рорвахер і режисером Пабло Ларріном.

Джолі виходила з автомобіля в італійському місті і демонструвала хороший настрій.

Анджеліна Джолі в Мілані

Американська акторка продемонструвала чорне пальто, прикрашене золотистими ґудзиками. До образу колишня дружина Бреда Пітта додала світлу сумочку на плече та розпустила своє волосся.

Вона спілкувалася з товаришами по фільму "Марія" про відому грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

Вважається, що 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс і 18-річна Захара відчужуються від свого прийомного батька – лише троє його біологічних дітей Шайло, 18, і близнюки Нокс і Вів’єн, 15, все ще бачать його згідно з угодою про опіку.

У 2020 році Пакс, усиновлений акторкою у Вʼєтнамі, написав, що Бред Пітт змушує своїх рідних тремтіти. Проте це стало відомим лише зараз. Донька експодружжя Захара також натякнула на непорозуміння з актором, публічно відмовившись від його прізвища.

Нагадаємо, як Бред Пітт переживає конфлікт з дітьми.

Також Фокус писав про ставлення Анджеліни Джолі до особистого життя сина Пакса.