Легке й темне обсмажування. Яка кава найкорисніша для здоров'я

Кава має антиоксидантні та протизапальні властивості. Але кава якої обсмажки найкорисніша для організму та здоров'я загалом.

Поціновувачі кави знають усі переваги вживання кави завдяки вмісту в ній антиоксидантів. Однак користь кави залежить не лише від самих зерен, а й від ступеня обсмаження. Різні обсмаження кави можуть мати різний рівень антиоксидантів, протизапальних властивостей і кислотності. Наприклад, темне обсмажування менш кисле, а світле містить більше антиоксидантів. Який тип обсмаження кави дасть вам максимум користі для здоров'я? Про це пише Health.

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Фото: Freepik

Обсмажування — це тепловий процес, який розкриває аромат і смак натуральних кавових зерен. Обсмажування викликає хімічні зміни, оскільки зерна швидко нагріваються до дуже високих температур. У міру обсмажування зерен температура змінює сполуки, із яких складаються зерна. Ця хімічна зміна впливає на запах, смак і антиоксидантні властивості кави. Тип обсмажування залежить від часу й температури обсмажування. Усього існує чотири основні категорії обсмажування:

Легке обсмаження: кава легкого обсмаження має світліший колір і м'який смак.

кава легкого обсмаження має світліший колір і м'який смак. Середнє обсмажування: кава середнього обсмажування має середньо-коричневий колір і вважається найрозповсюдженішою в Сполучених Штатах.

кава середнього обсмажування має середньо-коричневий колір і вважається найрозповсюдженішою в Сполучених Штатах. Середнє темне обсмаження. За середнього темного обсмажування виходить кава насиченого темного кольору.

За середнього темного обсмажування виходить кава насиченого темного кольору. Темне обсмаження: кава, що підпадає під категорію темного обсмаження, варіюється від злегка темного до обвугленого. Це обсмаження менш кисле та може мати кілька назв, наприклад, новоорлеанська, європейська, еспресо, італійська або французька.

Яка найкорисніша?

Фото: Freepik

Користь для здоров'я від ступеня обсмаження залежить від того, що ви хочете отримати від чашки кави. Фактори, які слід враховувати, включають антиоксиданти, протизапальні властивості й кислотність.

Антиоксиданти

Легке обсмажування має перевагу щодо кількості поліфенолів — типу антиоксидантів, що залишаються після процесу обсмажування. Деякі дослідження показують, що чим довше обсмажуються кавові зерна, тим менше в них поліфенолів.

Проте, хоча світле обсмажування містить більше поліфенолів, темне може мати більшу антиоксидантну активність, оскільки активність збільшується зі збільшенням ступеня обсмажування. Наприклад, сильно обсмажена кава має вищу антиоксидантну активність, ніж злегка обсмажена кава. Рівень активності може компенсувати нестачу поліфенолів у темному обсмажуванні.

Протизапальні властивості

Фото: Pixabay

Одне дослідження показало, що світле обсмажування чинить істотнішу протизапальну дію, ніж темне обсмажування. Результати також показали, що кава світлого обсмаження має найвищу антиоксидантну активність, на відміну від темного обсмаження. Проте важливо зазначити, що проводили дослідження на клітинних культурах, а не на людях.

"Ми знаємо, що антиоксиданти захищають від багатьох проблем зі здоров'ям. І ми також знаємо, що запалення є основою багатьох хронічних захворювань, чи-то діабет, чи-то хвороби серця, чи-то рак, чи-то неврологічні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера, — пояснював доктор Сампат Партасараті. — Але ці захворювання прогресують і відбуваються протягом тривалого періоду часу. І ви не можете побачити довгострокові переваги в дослідженні в пробірці".

Кислотність

Деякі кавомани п'ють каву без кофеїну або взагалі відмовляються від цього напою. Іноді кава подразнює шлунок або провокує появу печії, спричиненої секрецією шлункової кислоти.

Дослідники також порівняли обсмажування за кислотністю. Деякі дані свідчать про те, що темніше обсмажування призводить до меншої секреції шлункової кислоти, ніж середнє обсмажування. Тому кава темного обсмаження може бути легшою для шлунка.

Вміст кофеїну

Фото: valeria_aksakova/Freepik

Деякі люди можуть подумати, що чим темніша обсмажка, тим більше кофеїну в каві. Однак це не так.

В одному дослідженні було проаналізовано склад арабської кави, який включав визначення вмісту кофеїну в легкому, середньому й темному обсмажуванні. У всіх трьох обсмажуваннях вміст кофеїну становив близько 1%, хоча за середнього та легкого обсмажування він був трохи вищим.

Смак кави

Обсмажування кави також впливає на смак кави та її солодкість. Світле та середнє обсмажування м'якші, а темне — міцніше та солодко-гірке. Темне обсмажування — найгіркіше з усіх.

Кава пропонує безліч переваг для здоров'я, допомагаючи запобігти хронічним захворюванням. Однак існують відмінності у вмісті антиоксидантів, протизапальних і кислотних властивостей залежно від ступеня обсмаження. У підсумку тип обсмажування, який ви оберете, все ж залежатиме від ваших смакових уподобань.

Нагадаємо, кава з маслом допоможе підвищити енергію, поліпшити ясність розуму та почати свій день зі смачної та поживної нотки.

Раніше Фокус писав про те, скільки кави можна пити на день, щоб уникнути побічних ефектів кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.