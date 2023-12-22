Найкращі модні моменти знаменитостей 2023 року: від "левиці" Кайлі Дженнер до стилю "Барбі" Марго Роббі

Від кутюрної таксидермії Кайлі Дженнер до великого виступу Ріанни на Суперкубку — це були моменти стилю, які повністю полонили модних експертів у 2023 році.

Майже минув ще один рік, принісши з собою безліч заяв про стиль, які досі розбурхують модних експертів. У 2023 році дві найбільші світові поп-суперзірки — Тейлор Свіфт і Бейонсе — вирушили в концертні тури, перетворивши сцени стадіонів на свої особисті подіуми. Тим часом Ріанна розповіла про свою другу вагітність у яскравому образі Loewe на Суперкубку. У престурі Марго Роббі "Барбі" все здавалося рожевим, а розкішне весілля Софії Річі на півдні Франції перетворило її на сенсацію TikTok. Про ці та інші наймодніші моменти найяскравіших зірок пише Page Six.

Крім цього, не варто забувати про модних хуліганок Доджа Кет і Джулію Фокс, які представили одні зі своїх найсміливіших на сьогодні ансамблів, залишивши після себе безліч мемів.

Далі ми пропонуємо вам поглянути на найкращі та найяскравіші моменти в житті знаменитостей за останні 12 місяців.

"Левиця" Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер відвідала показ Schiaparelli Haute Couture весна-літо 2023 у межах Тижня моди в Парижі 23 січня 2023 року в Парижі, Франція.

Кайлі Дженнер із левовою головою Фото: Kylie/Instagram

Менш ніж через місяць після початку 2023 року магнат макіяжу розбурхала всі соціальні мережі, коли відвідала показ у чорній оксамитовій сукні з моторошно реалістичною головою лева.

Хоча при створенні цього модного моменту жодна тварина не постраждала, дехто стверджував, що цей стиль прославляє трофейне полювання, але йому вдалося заслужити схвалення PETA, при цьому організація похвалила "неймовірно інноваційний" виріб за те, що він "прославляє красу дикої природи".

Доджа Кет фарбує місто в червоний колір

Доджа Кет була присутня на тому ж показі Schiaparelli Haute Couture, але її вбрання було не просто сукнею. Сама співачка стала витвором мистецтва, вкривши своє тіло більш ніж 30 000 криваво-червоними кристалами Сваровскі, які зробили її майже невпізнанною.

Doja Cat у червоному Фото: Getty

Чарівне перетворення Доджі, створене у співпраці з Пет МакГрат, зайняло близько п'яти годин. В Instagram маестро макіяжу Пет похвалила "піднесене терпіння" Доджі Кет. Ми б сказали, що очікування того варте.

Поява Ріанни на Супербоулі

Ріанна виступала під час перерви шоу Apple Music Super Bowl LVII на стадіоні State Farm Stadium 12 лютого 2023 року в Глендейлі, штат Аризона.

Це була її перша поява на сцені за довгий час. Багато хто жартував, що прийшли на концерт Ріанни, який переривав "якийсь футбол".

Ріанна на Супербоулі Фото: Getty

Але співачка не просто виступила у вражаючому вбранні від Loewe. Вона ще й повідомила про свою другу вагітність перед тисячами глядачів, розстебнувши куртку.

Оголошення про вагітність Ріанни поклало початок ще одній низці зіркових моментів у стилі материнства для суперзірки, кульмінацією яких стало народження другої дитини від A$AP Rocky в серпні.

Гвінет Пелтроу на суді

Можливо, вона "втратила півдня катання на лижах" після зіткнення на схилі 2016 року, але засновниця Goop підкорила своїми образами в стилі "тихої розкоші", перетворивши кожну свою появу в залі суду на модний показ.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Від кашемірового трикотажу і широких вельветових штанів до вірусних окулярів-авіаторів — кожен образ був кращим за попередній. А потім Пелтроу виграла цивільну справу, довівши, що єдине, в чому вона винна, — це чудовий смак.

Тейлор Свіфт під час Eras Tour

Тур Eras Tour попсуперзірки стартував у березні, побивши рекорди і наповнивши стадіони. І на додаток до того, що вона наповнила свої три з половиною годинні виступи своїми найкращими хітами, Свіфт представила десятки дизайнерських костюмів, які віддали данину поваги численним епохам її стилю впродовж усієї її кар'єри.

Тейлор Свіфт під час Eras Tour

Щоразу, коли з'являлося нове вбрання, шанувальники Свфіт, або Swifties, могли бути впевнені, що щось відбувається — як, наприклад, коли музикант демонстрував серію повністю синіх ансамблів перед тим, як оголосити про вихід альбому "1989 (Taylor's Version)".

Софія Річі каже: "Так"

Молодша сестра Ніколь стала зразком тихої розкоші після її модного весілля з музичним керівником Елліотом Грейнджем у квітні.

Весілля Софії Річі Фото: Instagram nicolerichie

Завдяки тріо суконь Chanel Haute Couture на додаток до образів від Khaite, Proenza Schouler і Paco Rabanne, її розкішна весільна урочистість підкорила TikTok і практично за одну ніч перетворила її на дуже популярну дівчину.

Справа Карла Лагерфельда продовжує жити на Met Gala

Перший понеділок травня, присвячений темі "Карл Лагерфельд: лінія краси", був по-справжньому сповнений даниною пам'яті покійному креативному директору Chanel .

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Від твідової сукні Енн Гетевей зі шпильками до косплею Choupette від Doja Cat і перлів Кім Кардаш'ян.

Джаред Лето та Енн Гетевей Фото: Getty Images

Звичайно, не можна обійти увагою і Джареда Лето, який з'явився на червоній доріжці в плюшевому костюмі кішки Шупетт.

Вінець слави Кейт Міддлтон

Коронація короля Чарльза III у травні викликала фурор і за нею стежили по всьому світу. Але справжній тріумф був у Кейт Міддлтон, яка замість тіари вибрала головний убір від Джесс Коллетт і Александр Макквін, що складався зі сріблястого листя.

Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта носила міні-версію цього аксесуару, створюючи незабутній момент матері і дочки серед пишності і обстановки цього дня.

Гідний подіуму тур Бейонсе "Ренесанс"

Тейлор Свіфт була не єдиним поп-феноменом, який цього року влаштував фанатам грандіозний тур; Бейонсе втілила в життя свій альбом "Ренесанс", представивши сліпучу демонстрацію, яка включала нестандартні образи від Loewe, Gucci, Alexander McQueen і Balmain, і це лише деякі з них.

Концертний тур Бейонсе "Ренесанс"

А коли хітмейкерка ввела повністю срібний дрес-код на своїх шоу, фанати співачки підкорилися, перетворюючи майданчик за майданчиком на Chrome House Бейонсе.

"Барбі" Марго Роббі

Barbiecore досяг нових висот напередодні виходу фільму Mattel від Грети Гервіг, де зірка Марго Роббі та її стиліст Ендрю Мукамал працювали разом, щоб втілити в життя деякі з найбільш знакових нарядів головної ляльки.

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Від міні-сукні Hervé Léger, створеної за зразком оригінального смугастого купальника Барбі 1959 року, до дуету яскраво-рожевих моделей Atelier Versace, натхненних Барбі "день-ніч" 1985 року, парад вбрань Роббі (здебільшого рожевих) для прес-туру допоміг зробити "Барбі" кінематографічною подією року.

Конфліктний одяг Біберів

Вони нас тролять? Після кількох років спільних виходів у світ, здавалося б, одягнених для різних заходів, Джастін і Гейлі Бібер довели свою невідповідність до крайності на заході останнього в Роді в Нью-Йорку в серпні цього року. Модель мала чудовий вигляд у гарячій мінісукні і на підборах, а її чоловік з'явився в сірих спортивних штанях і жовтих кроксах.

Гейлі і Джастін Бібер у максимально невідповідному вбранні Фото: Getty Images

"Наче це був не день Джастіна. Це був день Гейлі. Він прийшов, щоб підтримати свою дружину, і крапка. Але крім того, він, як і раніше, має крутий вигляд, тож ви не можете ненавидіти цього хлопця", — розповіла GQ Hype подруга Гейлі Келія Моніз про вірусний момент.

Металевий момент Джулії Фокс

Це був знаменний рік для колишньої дівчини Каньє Веста, яка витягла максимум з їхнього короткого роману. Джулія Фокс виходила на подіуми, з'являлася на обкладинках журналів і випустила мемуари 2023 року.

У проміжку між усім цим вона привертала увагу на тижнях моди в Нью-Йорку, Мілані та Парижі, демонструючи типово дивовижне вбрання. У тому числі крихітне металеве бікіні, яке вона вибрала для відкриття Нью-Йоркського тижня моди у вересні.

Джулія Фокс у крихітному бікіні Фото: Getty Images

"Через це в мене були проблеми. Було багато ненависників, які говорили: "Це неприйнятно. Це подає такий поганий приклад". Але це типу: "Чому? Це просто моє тіло. Моє тіло потворне? Чи є моє тіло злочином? Моє тіло вдарило твою бабусю? Те, як вони поводилися, було типу: "Якого біса!" — жартувала Джулія.

Відвертий дизайн Кім Кардаш'ян

Засновниця Skims привернула увагу всіх соціальних мереж завдяки жовтневому випуску бюстгальтера Ultimate Nipple Bra її бренду, моделі пуш-ап із вбудованими сосками "для шокового фактора".

Кім Кардаш'ян рекламує свій новий бюстгальтер

Деякі вітали цей винахід як "геніальний", тоді як інші думали, що це схоже на першоквітневий жарт. Але "жарт" став модною подією.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про вбрання Met Gala 2023, присвячені пам'яті Карла Лагерфельда.