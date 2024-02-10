Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі не закінчили розлучення: у чому справа

Раніше повідомлялося, що розлучення зіркової пари остаточно завершене. Втім, залишилися питання, які ще потрібно вирішити.

Розлучення голівудської акторки Анджеліни Джолі та актора Бреда Пітта наближається до остаточного фіналу. Про це пише TMZ.

У судових документах, отриманих виданням, кожна знаменитість "подає свою остаточну фінансову інформацію іншій стороні", що є суттєвою подією в провадженні за останні кілька років.

Повідомляється, що це "вказує на те, що один із найлегендарніших шлюбів і одне з найбільш гострих розлучень у новітній історії Голлівуду нарешті добігають кінця".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Пітт і Джолі вперше зустрілися на зйомках картини "Містер і місіс Сміт" у 2005 році, коли актор ще був одружений із зіркою "Друзів" Дженніфер Еністон.

Згодом стало відомо про новий роман у Голлівуді та розлучення Бреда з Дженніфер. У 2014 "містер і місіс Сміт" офіційно одружилися, проте вже за два роки зʼявилася інформація про їхній розрив. Повідомлялося, що на приватному літаку Пітт почав ображати дітей та дружину.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Від зіркового союзу підростають шестеро спадкоємців (перші троє з них біологічні): Шайло, Нокс, Вівʼєн, Захара, Пакс та Меддокс. Саме за них розгорілася багаторічна судова боротьба, а також за бізнес у Франції — виноробню та маєток Шато "Міраваль".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Про особисте життя зірки фільму "Малефісента" практично нічого не відомо, а її колишній чоловік уже понад рік зустрічається з молодшою майже на 30 років Інес де Рамон.

Нагадаємо, донька Бреда Пітта Захара публічно відмовилася від його прізвища.

Також Фокус писав про скандал з різким висловлюванням сина Бреда Пітта про актора.