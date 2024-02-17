Кота Степана вивезли з Харкова (фото)

Не так давно Степан опинився в лікарні після обстрілів міста. Тепер господиня вирішила відвезти тварину разом із його подругою Стефанією з Харкова, щоб не наражати їх на небезпеку.

Знаменитий кіт-блогер Степан і його "дружина", кішка Стефанія, виїхали з Харкова. Про це повідомляють у сторіс на сторінці тварини.

На фото і відео можна побачити Степана і Стефанію, які сидять у переносках у машині. Куди саме вони поїхали, не уточнюється.

Кіт Степан поїхав із Харкова Фото: loveyoustepan/Instagram Разом із ним поїхала і його "дружина" Стефанія Фото: loveyoustepan/Instagram

Останнім часом Харків часто обстрілюють, і це позначається навіть на знаменитому блогері. Після масованих обстрілів 23 січня Степан опинився у ветклініці через пережитий стрес. "Трохи захворів. Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз усе начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня в лікарню. Сьогодні зробили 3 уколи, ще вдома приймаю ліки", — йшлося на сторінці тварини в Instagram 26 січня.

Через кілька днів підписники Степана не на жарт почали хвилюватися, оскільки жодних нових публікацій про стан кота не з'являлося. Ходили чутки, що тварину викрали з ветлікарні, проте пізніше в мережі цю інформацію спростували.

Інформація про викрадення Степана налякала підписників тварини Фото: Скриншот

"Кілька годин тому клініка, в якій спостерігався Степан, зробили пост, що кіт не викрадений і господиня забрала його додому, подальшої інформації у них немає. Найімовірніше, Анна і Степан дійсно в іншій країні", — написала одна з користувачок.

У мережі спростували інформацію про викрадення кота

На сторінку кота Степана підписано майже півтора мільйона людей. Він здобув світову популярність після того, як його знімком у себе в акаунті поділилася американська співачка Брітні Спірс.

Під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ Північна Салтівка, де Степан мешкає зі своєю господинею Анною, сильно постраждала від обстрілів, і тварина разом із власницею поїхали до Франції.

Там Степан не сидів, склавши лапи, а назбирав допомогу на корм тваринам, які постраждали від війни, і отримав престижну блогерську нагороду. Там же він знайшов і своє кохання, кішку Стефанію.

Анна з котом і новим вихованцем повернулася до Харкова, де тварини "одружилися" і навіть отримали свідоцтво про шлюб.

Раніше Фокус писав, що Степан і Стефанія відзначили свою першу річницю.