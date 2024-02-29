Секта ухилянтів. Як в Україні під виглядом допомоги ЗСУ намагаються не сплачувати податки

Найкраща допомога ЗСУ від бізнесу — своєчасна виплата податків, пише економіст Сергій Куюн. Тому спочатку — всі податки державі, а потім уже бiзнесмен може визначатися, готовий вiн допомагати армії "за свої" чи ні.

Ти або в армії, або працюєш на армію.

Так і тільки так має бути. Поки ти не на фронті, маєш робити все, щоб фронту допомагати.

Насамперед ідеться про податки — єдине джерело наповнення бюджету оборони. Це — база.

Є вже ціла секта бізнесменів, які просувають тезу про те, що, мовляв, навіщо платити до бюджету, якщо ті гроші звідти вкрадуть? Краще напряму донатити.

Ну, шановні, для початку, а як щодо зарплатні військовим, хто її вкраде? А як щодо зброї, хто її купить, ви?

По-друге, на базі аналізу сплати податків мережами АЗС маю всі підстави стверджувати, що сума донатів (нехай це навіть мільйонні суми) й близько не перекриває "оптимізованих" сум податків. У найзухваліших випадках — навіть 10% не перекриває. Умовно, не доплатив у бюджет 10 грн, одну гривню задонатив, а ще 50 копійок витратив на піар цієї акції (я про донати).

Дорогуваті донати виходять, чи не так?

Тому спочатку всі податки державі, а потім визначайтеся, готові ви допомагати армії "за свої" чи ні. Справа добровільна (а ми подивимося).

Я також переконаний, що держава має моніторити податкову ефективність у перерахунку на кожного працівника бізнесу. Це найадекватніший показник ефективності солдата "економічного" фронту. Якщо ти не виконуєш нормативи, то, може, нехай задачу вирішує той, хто виконує?

Можу лише сказати, знову-таки на прикладі ринку "пального", що ті, хто є лідером зі сплати податків, є першим і в допомозі. Що характерно, і в прибутку теж. Тобто грошей вистачає на все — і державі, і армії, і акціонерам. Ну, а хто і як займається розподіленням грошей у цьому трикутнику, це вже справа особиста.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело