"Турбується" про дітей Африки: Орбан звинуватив США у "шахрайстві" з українським зерном

Угорський політик повторив кремлівські тези про голодних дітей Африки, які не отримають буханця хліба через "українських шахраїв". Крім того, звинуватив США, які начебто є справжнім власником українського збіжжя.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США причетні до того, що українське зерно начебто не потрапляє до африканських дітей і вони через це голодують. Також стверджує, що насправді продукція осідає на території ЄС і цьому ще більше сприятиме нещодавнє рішення Єврокомісії про зняття ембарго на постачання українського зерна. Основні тези заяви Орбана виклало видання Infostart.

Політик прокоментував рішення ЄС, яке дасть можливість Україні перевозити своє зерно не морем, а сушею через територію Європейського співтовариства. Коментар пролунав у ефірі угорського радіо "Кошута".

На його думку, тепер не купуватиметься угорське збіжжя, натомість скуповуватиметься дешевше українське. Тому воно не потрапить до "бідних африканських дітей", які не отримають і "кілограма хліба". При цьому пригрозив, що не погодиться виконувати рішення ЄС, і разом з ним ще будуть "поляки, словаки, румуни".

Після цього Орбан згадав про США: раптово заявив, що зараз відбувається захист саме американських комерційних інтересів. З його слів, насправді торгують не українським, а американським зерном. І це дозволило йому припустити, що переможцем у війні будуть саме США.

"Те, що ми називаємо українським зерном, не є українським, а комерційним продуктом з території, яка, ймовірно, належала США. Це відкриває новий вимір цієї української дискусії про війну. Хто переможе, а хто програє у цій війні – безсумнівно, що Америка виграє, а Європа програє", — пояснив свою позицію Орбан.

Зерновий коридор: деталі

Угоду про зерновий коридор уклали у серпні 2022 року. Згідно з угодою, Україна отримала можливість експортувати зерно та сільськогосподарську продукцію через морські порти, а РФ зобов'язується кораблі зі збіжжям не чіпати.

У середині літа 2023 року президент РФ Володимир Путін розірвав зернову угоду. Після цього почались масовані обстріли українських портів. Спершу росіяни пошкодили портову інфраструктуру морських портів Одещини та Чорноморська. Потім взялись до ударів по річкових портах в Рені та Ізмаїлі: через них проліг альтернативний шлях для вивчення зерна.

Під час кількох обстрілів уламки російських дронів-камікадзе падали на території Румунії, країни НАТО. Уряд країни запевнив, що потурбується про безпеку громадян — вирішив їх відселити та встановити захисні споруди. Північноатлантичний альянс запевнив, що небезпеки не помітили.

Водночас низка країн Європи заборонили перевозити через свою територію низку українських продуктів — не лише зерно, а й м'ясо, олію тощо. Зокрема, ембарго наклали Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина.

15 вересня Єврокомісія прийняла рішення, яким зняла це ембарго. Після цього відповідні дії повинні зробити уряди країн, які заборонили рух української продукції.

Нагадуємо, Віктор Орбан має можливість зашкодити Україні не лише в питанні експорту зерна. Зокрема, політик може завадити вступу до ЄС, наклавши вето на відповідне рішення. Тим часом угорський уряд має особливі відносини з Кремлем: вони їм дозволяють проводити самостійний обмін полоненими.