Розширення Євросоюзу: які країни разом з Україною хочуть приєднатися до блоку

Вісім країн-кандидатів можуть увійти до ЄС, якщо виконають усі умови Єврокомісії. Лідери Євросоюзу обговорять, як реформувати блок із 27 країн, щоб прийняти нових членів до 2030 року.

Вісім держав наразі мають офіційний статус кандидатів до ЄС, а дві — Грузія і Косово — є потенційними країнами-кандидатами. Лідери Євросоюзу обговорять розширення блоку з 27 країн на саміті, який розпочався сьогодні в іспанській Гранаді, щоб запустити тривалий процес підготовки до прийняття нових членів. Орієнтовно розширення блоку заплановано на 2030 рік. Про це повідомляє агентство Reuters.

Розширення ЄС — країни, які отримали статус кандидата

Туреччина (кандидат з 1999 р.). Туреччина понад двадцять років офіційно є країною-кандидатом, але перемовини щодо її приєднання до Євросоюзу вже давно заморожені, здебільшого через порушення прав людини та проблеми державного управління. Процес вступу було призупинено 2019 року, а перевірка 2023 року не показала бажаних змін. У вересні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на критику з боку ЄС заявив, що шляхи ЄС і Туреччини "можуть розійтися".

Північна Македонія (кандидат з 2005 р.). Країна отримала статус кандидата після двох років підготовчої роботи. У 2004 році було укладено Угоду про стабілізацію та асоціацію — індивідуально розроблена структура відносин з ЄС. У 2020 році ЄС схвалив початок переговорів про вступ після зміни її назви з Македонії на Північну Македонію, на чому наполягала Греція. Але серйозні переговори досі не почалися через заперечення з боку сусідньої Болгарії.

Чорногорія (кандидат з 2010 р.). Маленька балканська країна подала заявку на членство в ЄС у 2008 році. Переговори про вступ почалися через два роки після отримання статусу кандидата. Відтоді було відкрито 33 етапи переговорів про приведення законів країни у відповідність до законодавства ЄС. На сьогодні завершено тільки три з них.

Сербія (кандидат з 2012 р.). Країна була визначена як потенційний кандидат у 2003 році і чекала схвалення заявки на отримання статусу кандидата 9 років. У 2013 році було укладено Угоду про стабілізацію та асоціацію з ЄС. Переговори про вступ стартували через рік. Станом на жовтень 2023 року, відкрито 22 з 35 розділів переговорів, два з яких успішно завершено. Проблема Косова є головною перешкодою для вступу Сербії до Євросоюзу.

Албанія (кандидат з 2014 р.). Країну було визнано потенційним кандидатом 2003 року і 2009 року вона подала заявку на вступ до ЄС. Уряди ЄС надали Албанії статус кандидата через п'ять років після подання заявки. Переговори про вступ офіційно розпочалися ще за шість років, 2022 року, після того, як Албанія виконала умови щодо змін у судовій системі, боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, і провела реформи в розвідці та держуправлінні. Але наразі переговори заморожені, оскільки ЄС об'єднав заявки Албанії та Північної Македонії, що означає, що обидві вони блокуються Болгарією.

Молдова (кандидат із 2022 р.). ЄС має угоду про асоціацію з Молдовою, включно із зоною вільної торгівлі з 2016 року. Для просування до початку переговорів про вступ до ЄС Молдова має провести реформи судової системи та державного управління, приборкати корупцію та організовану злочинність, позбутися олігархів, реформувати фінанси та посилити захист прав людини.

Україна (кандидат із 2022 р.). Київ подав заявку на членство в ЄС за кілька днів після вторгнення Росії в лютому 2022 року і отримав статус кандидата в червні того ж року. 23 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі умови Єврокомісії і готова до переговорів про вступ до ЄС.

Відносини між ЄС та Україною налічують майже 30 років — ЄС підписав Угоду про партнерство та співробітництво з Україною 1994 року, яка набула чинності 1998 року. У 2004 році Україна стала пріоритетним партнером ЄС після "Помаранчевої революції", ставши на шлях євроінтеграції. Угода про асоціацію та торгівлю з ЄС набула чинності 2017 року.

Боснія і Герцеговина (кандидат з 2022 р.). Країна була визначена як потенційний кандидат 2003 року і з 2015 року уклала Угоду про стабілізацію та асоціацію з ЄС. Вона подала заявку на членство в ЄС у 2016 році, але набула статусу кандидата лише шість років потому. Щоб почати переговори про вступ, Боснії необхідно реалізувати 14 умов, встановлених Єврокомісією 2019 року у сферах демократії, верховенства закону, основних прав людини та реформи державного управління.

Розширення ЄС — країни, які очікують на отримання статусу кандидата

Грузія (подала заявку на членство в ЄС у 2022 році). Уряди ЄС заявили, що нададуть Грузії статус кандидата, щойно Тбілісі розв'яже проблеми щодо верховенства закону, незалежності судів і свободи ЗМІ. З 2016 року ЄС і Грузія уклали угоду про асоціацію, що охоплює торгівлю.

Косово (подала заявку на членство в ЄС 2022 року). Брюссель наполягав на тому, щоб Косово було представлено в ЄС із 2005 року, ще до проголошення незалежності країни від Сербії 2008 року. Але не всі країни ЄС визнають Косово як незалежну державу. З 2016 року ЄС має Угоду про стабілізацію та асоціацію з Косово, яка слугує основою для його шляху до вступу в блок.

Нагадаємо, глава Європейської ради попередив, що реформи в самому Євросоюзі будуть важкими, тому "більше не можна втрачати час".