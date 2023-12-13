За зачиненими дверима. Що привезе в Україну Зеленський після переговорів з Байденом

В Конгресі США й досі є двопартійне розуміння необхідності підтримки України у боротьбі з російським вторгненням, але немає консенсусу щодо її фінансування. Фокус дізнавався, про що міг домовитися президент Зеленський під час свого візиту у Вашингтон.

Президент Володимир Зеленський завершив робочу поїздку до США. Запрошення відвідати Вашингтон президент отримав особисто від лідера США Джо Байдена. На той час Зеленський вже перебував у Аргентині, на інаугурації новообраного президента країн Хавʼєра Мілея. За повідомленням пресслужби Білого дому, Байден запросив Зеленського, щоб підкреслити непохитну відданість США підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Також зазначалося, що лідери мали обговорити нагальні потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент.

Слід зазначити, що це вже третій візит Зеленського до США за час його президентства. Якщо минулого року українському лідеру стоячи аплодував весь Конгрес, то цьогоріч зустріч відбулася за зачиненими дверима. Не було також багато уваги від ЗМІ та урочистих заходів. Наразі головною темою між Україною та США є питання виділення фінансування для військової підтримки на 2024 рік. Бюджет досі знаходиться в Конгресі, який не може ухвалити рішення через відсутність консенсусу між республіканцями та демократами. Як результат, в адміністрації Байдена закінчилися кошти для подальшої підтримки, пакет на 200 мільйонів доларів військової допомоги, про який оголосили нещодавно, може бути останнім.

Власне, візит Зеленського ситуацію не змінив. За словами Байдена, у Конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону. Питання кордону з Мексикою є однією з причин того, що республіканці не хочуть голосувати за виділення фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню. Врешті, за заявами сенаторів від демократів, вони готові на виділення більших коштів на мексиканський кордон, але республіканці вже вимагають фундаментальної реформи щодо мігрантів без документів, які просять політичного притулку.

В грудні 2022 року Конгрес США вітав Зеленського аплодисментами стоячи Фото: Скриншот

За інформацією Atlantic Council зустріч Зеленського з Конгресом мала неоднозначні наслідки, але до позитивного результату для України поки що не призвела.

"Допомога Україні була небезпечно прив'язана до політики на кордоні США і тепер опинилася у центрі внутрішніх дебатів, не пов'язаних з війною. Не схоже, що Зеленський своїм візитом змінив цю динаміку, і він розумно уникнув прямої розмови про кордон. Лідери Конгресу і Білий дім повинні знайти вихід з цієї ситуації — і якнайшвидше", — сказав заступник директора Євразійського центру Atlantic Council Мегід Шелбі.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, все-таки політизованість теми української допомоги в Конгресі США виявилась набагато вище.

"На жаль, все збереглося і ми досі не можемо вийти з цього замкнутого кола, коли все схоже на поступки, на початку продуктивних переговорів, а потім трампісти знову ламають всю систему і починають гнути свою лінію просто для того, щоб здобути ще більше можливості впливати на ситуацію", — відзначає Фокусу Краєв.

Чому Конгрес не хоче голосувати за українське питання

Водночас президент Зеленський відмітив, що перемовини з Байденом були важливими. Він подякував американському лідеру та усім американцям, "які цінують свободу. За результатом цих зустрічей Зеленський окреслив плани на 2024 рік — посилення ППО, паритет в контролі за повітряним простором, спільне виробництво озброєнь та захист людей. Про військові плани нічого не йдеться. Проте за інформацією американських ЗМІ, у Вашингтоні вже почали підготовку до нової стратегії для війни в Україні. Йдеться про посилення військових консультацій. Для цих цілей в Україну вже прибув генерал-лейтенант Антоніо Агуто. Також очікується, що нова стратегія буде відпрацьована під час навчань у німецькому Вісбадені.

За інформацією західних ЗМІ, генерал Агуто вже прибув в Україну для підготовки нової стратегії війни Фото: facebook.com/CinCAFU

Політолог Максим Джигун відзначає, що питання голосування за пакет допомоги Україні полягає виключно в внутрішньополітичних американських чварах. Демократи вже погоджуються на певні компроміси і з республіканцями, для того, аби збільшити фінансування, будівництва стіни, чи зміни правил поводження із нелегальними мігрантами. Але, тим не менше, республіканці хочуть витиснути ситуації максимального медійного ефекту.

"Ми бачимо, що паралельно республіканці в Палаті представників знову підіймають питання про імпічмент Байдену. Який за першими свідченнями, по збору інформацій, по досудовому слідству показує, що в принципі немає жодних підстав, повноцінно притягувати Байдена до такого рівні відповідальності. Але так чи інакше ідея того, що Україна отримає допомогу збереглася. Я не думаю, що візит серйозно допоміг цю ідею зберегти, він дійсно підтримав її на-гора, він дійсно інформаційної закріпив. І ми бачимо, що тепер все питання просто за компромісом, і між Білим домом, і між Конгресом. Чи встигнуть щодо цього компромісу до Різдва зараз уже є сумніви. Звісно, у нас ще є наступний тиждень, коли ще можливо провести це голосування", — говорить Фокусу Краєв.

Тут потрібно зауважити, що голосування можна буде провести й після нового року, щоправда, з певними бюрократичними складнощами.

Про що ще говорили Зеленський з Байденом

Під час спільної пресконференції Байдена та Зеленського вчергове було підняте питання вступу України до НАТО. Нагадаємо, американський президент послідовно і стримано відноситься до ідеї цієї інтеграції. Власне, так сталося й цього разу. На запитання журналісти щодо цих перспектив, Байден відповів: "І НАТО буде в майбутньому України, без сумніву. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми хочемо бути впевнені, що вони виграють війну".

Нагадаємо, за результатами саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року саме лідери США та Німеччини не підтримали ідею надати Україні запрошення до членства. Цей документ замінили обіцяними гарантіями безпеки від країн G7 та створення Ради Україна-НАТО.

За словами Джигуна, ця тема також обговорювалася на зустрічі Зеленського з американськими політиками. Сполучені Штати разом із Німеччиною є двома країнами, які дуже скептично ставляться до швидкого приєднання України до Північного Атлантичного альянсу. Це видно по публічній риториці про перемовини на рівні НАТО і які відбуваються всередині. США побоюється, що швидкий вступ України може спровокувати дії Росії, і вона може повестися не так, як це прогнозують американські спецслужби та аналітичні центри.

В липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі, Україна очікувала отримати запрошення на вступ до Альянсу Фото: Офіс президента

"Байден хоче мати передбачені події та розуміти, що Україна дійсно здобуде перемогу на полі бою. Насправді для нас це непоганий висновок з боку президента. Якщо ми будемо отримувати достатню кількість зброї, фінансування, експертної підтримки, технічної допомоги з боку країн НАТО, ми будемо де факто інтегрованими до системи Альянсу. Тому питання нашого членства стане формальним. Проте, для початку нам необхідно повернути території. Відповідно, зі слів Байдена, ми можемо зрозуміти, що там пропозиції про вступ до НАТО частинами зараз не стоїть на порядку денному, і навряд чи варто до цього варіанту схилятися", — розповідає він Фокусу.

Експерт припускає, що на перемовинах Зеленського з Байденом йшлося про стратегічні питання середньострокової перспективи, а не найближчих тижні, найближчого року.

"Я думаю, що американці наразі дали Україні свободу дій, свободу прийняття рішень, з приводу того, що вважати закінченням війни. Але не треба розраховувати на те, що Америка допоможе нам відвойовувати всі території, колосальними постачаннями зброї, які радикально збільшиться в наступному році. Зеленський був обережніший під час цієї зустрічі у висловленнях з приводу українських наступальних дій, він заявив, що ключове завдання отримати паритет сил у повітрі та зберегти наші позиції", — говорить Джигун.

Він також відзначає, що змінилася риторика західних партнерів України. Якщо раніше вони заявляли про те, що будуть з Україною до перемоги, то зараз акцентують, що стоятимуть з Україною, скільки потрібно.