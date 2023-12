Припустилися помилки: у ЄС скасували санкції проти Януковича та його сина

З президента-втікача зняли санкції, накладені за обвинувачення у корупції, вказано у рішенні європейського суду. Однак він досі не має права перетинати кордони ЄС.

20 грудня Віктор Янукович та його син Олександр позбулись деяких санкцій, які Європейський Союз наклав на їхні активи. Європейські правники погодились, що у 2021 році допустили помилку через особливості судової системи в Україні. Усі обставини справи наведені у рішенні суду Європейського Союзу (Court of justice of the European Union), викладені на порталі установи.

Адвокати батька та сина Януковичів звернулись до суду, вимагаючи скасування санкцій, накладених у 2021 році, ідеться у матеріалах справи. Вказували, що ЄС наклали санкції, опираючись на кримінальні справи в Україні. Однак тепер їх скасували через "допущення помилки в оцінці".

У тексті ухвали обґрунтували міркування суддів. Зазначили, що у 2021 році адвокати Януковича вказували, що суди в Україні проти нього були "політично вмотивованими і несправедливими". Крім того, фігуранта позбавили можливості оскаржити підозри в корупції. Між тим європейці, накладаючи санкції, поспішили — не переконались, чи дійсно процеси в Україні відбувались без порушень. Тому у 2023 році покарання ЄС скасували — і для Віктора Януковича, і для Олександра Януковича.

На порталі "Укрінформ" пояснили, що скасування санкцій від 2021 року не скасовує санкцій, накладаних на Януковичів у 2022 році через вторгнення РФ в Україну. Ці дві особи і далі не мають права перетинати кордони Євросоюзу і володіти там будь-яким майном, мати рахунки у банках тощо.

Янукович у РФ — деталі

Зазначимо, сімейство Януковичів перебралось до РФ після подій на Майдані та Революції Гідності. На сьогодні відомо, що експрезидент Віктор Янукович проживає у Ростові-на-Дону — так вказано у рішенні суду ЄС. Втім 30 листопада Офіс генерального прокурора розповів, як йому живеться. Ексукраїнський політик хазяйнує у будинку за 50 млн дол., придбаному у елітному передмісті Москви — на Рубльовці. За межі РФ Янукович та його оточення не виїздить, побоюючись можливого арешту.

Янукович та інші втікачі з України перебувають під пильним наглядом ГУР Міноборони, пояснив медіа представник відомства. Пояснення пролунали після загибелі екснардепа Іллі Киви у Підмосков'ї — чоловіка знайшли мертвим у парковій зоні біля готелю. Російські слідчі впевнені, що за замахом стоять українські спецслужби: ГУР та СБУ ці заяви не підтверджують і не заперечують.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путіна заявив, що буде продовжувати війну в Україні, поки не досягне поставлених цілей. Тим часом політолог спробував спрогнозувати, за яких причин можливий розкол Росії.