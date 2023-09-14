Загадка на критичне мислення: чому кістки динозаврів не розсипані всюди, якщо вони існували

Останніми днями увагу привернуло відео за участю прихильника теорії змови. Жінка заохочує глядачів перевірити свої "навички критичного мислення" і ставить питання: "Якби динозаври насправді існували, хіба їхні кістки не були б повсюди?".

Не вперше конспірологи та прихильники теорій змови виходять зі своїми "доказами" в простори інтернету. Однак, як влучно прокоментував ситуацію Алі А Оломі, історик та ведучий подкасту Head On History, "більшість теорій змови — це просто люди, які переконують себе, що їхнє невігластво є певним типом таємних знань", пише IFLScience.

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Насамперед важливо визнати, що скам'янілості динозаврів знайдені на всіх континентах. Їхній розподіл, хоч і нерівномірний, не є результатом якоїсь таємної змови, щоб вибірково розкидати ці рештки по всій Монтані. Ймовірніше, це пов'язано з рідкісністю скам'янілостей — процесом, що залежить від конкретних умов.

Коли організм гине, скам'яніння вимагає його швидкого поховання під шарами осадових порід. З часом тиск, що зростає, призводить до того, що ці шари тверднуть і перетворюються на осадові породи. Під час цієї трансформації мінерали поступово проникають у кістки похованої тварини, врешті-решт перетворюючи їх на скам'янілість.

Конспірологічні теорії

Передумова накопичення осаду на поверхні тіла обмежує процес скам'яніння переважно водним середовищем, де відкладення, такі як пісок і мул, можуть обволікати рештки. Динозаври, які зустріли свою смерть на суші, рідко піддаються скам'янінню.

Доктор Девід Баттон, видатний дослідник динозаврів з Музею природної історії, пояснив: "Більшість скам'янілостей динозаврів знаходять у регіонах, розташованих поблизу озер або річок. Багато з них загинули незадовго до того, як ці території затопило, поховавши свої рештки в шарах мулу і намулу. Інші віднесли в річки проливні дощі".

Хоча було б ідеально знаходити скам'янілості динозаврів набагато частіше, властиві скам'янілостям обмеження заважають нам відкрити незліченну кількість видів.

"Багато динозаврів, які мешкали в джунглях або гірських місцевостях, залишаються невідомими для нас, тому що скам'янілості не могли утворитися в таких умовах", — додає Баттон.

Дослідження 2006 року підрахувало, що приблизно 71 відсоток видів динозаврів вислизають від наших знань. У рідкісних випадках деякі динозаври, що мешкали в горах, могли бути перенесені вниз по схилу геологічними процесами, що дозволило їм скам'яніти в руслах річок. А проте такі випадки є винятками, і наше розуміння унікальних цих істот залишається мізерним.

Карен Пул, палеонтологиня з Нью-Йоркського технологічного інституту, зауважила: "Хоча деякі тварини в цих регіонах могли мати спільних далеких родичів у низинних умовах, цілком можливо, що деякі з них становили невеликі спеціалізовані групи, пристосовані до середовища, де скам'яніння було малоймовірним".

А тому динозаври знайдені в різних місцях по всьому світу, але їхнє скам'яніння залежить від конкретних умов.

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