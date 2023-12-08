Від поховання Цербера до театру Нерона: топ 10 археологічних відкриттів 2023 року (фото)

У сфері археології, що постійно розвивається, 2023 рік став свідком чудових відкриттів, які проливають світло на стародавні цивілізації, відкривають секрети минулого та зберігають нашу культурну спадщину.

Цього року археологи зробили безліч визначних відкриттів, застосовуючи інноваційних технології та нові методи дослідження. Деякі з них допомогли скласти пазл та заповнити прогалини знань про стародавні цивілізації, пише HeritageDaily.

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Гробниця Цербера

Особливо дивовижними є зображення триголового пса Цербера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

У передмісті Кампанії, Італія, археологи розкопали надзвичайно добре збережену гробницю, прикрашену приголомшливими фресками, до якої ще не встигли добратися розкрадачі могил та грабіжники.

Найбільше захоплення викликало зображення Цербера, легендарного триголового пса з давньогрецької міфології. Відома як "Гробниця Цербера", ця знахідка відображає міф про останню битву Геракла, передаючи благоговійну суть стародавньої легенди.

Майже як новий меч віком 3 000 років

Цей меч вирізняється своєю восьмикутною формою, восьмикутним лезом і руків'ям, які повністю виготовлені з бронзи Фото: Dr. Woidich

У Німеччині серед поховального інвентарю та зброї знайшли меч віком 3 000 років. Ця рідкісна знахідка разом із людськими останками дає змогу зазирнути в історію артефактів регіону.

Порівняльний аналіз методів лиття та декоративних елементів дозволяє припустити, що деякі з восьмикутних мечів, знайдених на півночі, можуть бути автентичними імпортами або виробами мандрівних майстрів, тоді як інші можуть бути імітаціями зразків, що походять з Південної Німеччини.

Археологи стверджують, що таку зброю виготовляли усього в 3-х місцях.

Найдавніші з відомих малюнків неандертальців

Нещодавнє дослідження представило надзвичайне відкриття у Франції — галерею стародавніх малюнків, яким близько 57 000 років Фото: Kristina Thomsen, CC-BY 4.0

Революційне дослідження ідентифікувало найдавніші з відомих малюнків древніх людей, знайдених на стіні печери у Франції. Ці мистецькі витвори, які науковці приписують неандертальцям, переписують історію людей, проливаючи нове світло на їхні когнітивні здібності та творчі пошуки.

По стінах печери розкидані серії чітких "пальчикових натікань", деякі з них розташовані у вигляді круглих утворень, тоді як інші набувають хвилястих візерунків.

Неандертальці, яких колись несправедливо вважали примітивними "печерними людьми" з низькими когнітивними здібностями, тепер, завдяки численним доказам, виявилися надзвичайно розумними істотами.

Рельєфи із зображенням небес

Команда дослідників виявила низку рельєфів на стелі під час реставрації у храмі Есни Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Під час реставраційних робіт у храмі Есна в Єгипті дослідники відкрили небесні рельєфи із зображенням знаків зодіаку, планет, таких як Юпітер і Сатурн, та сузір'їв. Ці стародавні небесні малюнки відкривають вікно в історичні методи вимірювання часу і вшанування небесних світил.

Есна — древнє місто, а також один з центрів коптського християнства. Його грецька назва походить від "латес", окунь. Сам храм побудували за часів Птолемеїв в єгипетському місті Есна, яке в античні часи було відоме як Латополіс.

Супутники-шпигуни відкрили давні таємниці

Ці форти розкидані по території сучасної Сирії та Іраку, вкриваючи сирійський степ Фото: Antiquity

Розсекречені супутникові знімки часів "холодної війни" дозволили виявити 396 раніше невідомих римських фортів на території сучасних Сирії та Іраку. Ці форти, стратегічно розташовані для захисту від вторгнень, дають нове уявлення про римську військову доблесть і територіальну оборону.

Це відкриття пропонує новий погляд на життя в Римській імперії. Воно розкриває римський світ, який виходив за межі її кордонів, охоплюючи торгівлю і комунікацію з сусідніми регіонами.

Ці римські форти слугували не лише військовими аванпостами; вони були наріжним каменем складної мережі відносин і торгівлі.

Перші зображення стародавніх мешканців Тартесса

Ці чудові відкриття дозволять нам краще зрозуміти культуру і вірування древнього народу Тартесс

Розкопки в Іспанії виявили фігурні рельєфи із зображеннями людей, що належать до древнього народу Тартесс. Серед них — зображення можливих божественних фігур і тартесського воїна, що дають уявлення про культуру і вірування цієї стародавньої цивілізації.

Тартессосці поклонялися богині, на ім'я Астарта, а також чоловічому божеству Ваалу.

Ці чудові відкриття дозволять нам краще зрозуміти культуру і вірування древнього народу Тартесс, які досі залишалися значною мірою оповиті таємницею.

Мечі з печери

Вміст схованки вражає: чотири бездоганно збережені мечі і наконечник списа Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

У пустельній печері в Ізраїлі археологи знайшли схованку римських мечів, що привертає увагу до несподіваних археологічних скарбів у віддалених місцях. Ці добре збережені артефакти, датовані приблизно 1900 роками, додають шарів до нашого розуміння римської присутності в регіоні.

Три мечі мали ретельно виготовлені руків'я із заліза та дерева, їх ідентифікували як спати, про що свідчить довжина їхніх клинків від 60 до 65 сантиметрів. На противагу цьому, четвертий меч, що характеризується 45-сантиметровим лезом, класифікований як меч з кільцевим навершям.

Відкриття спадщини Нерона

У Римі дослідники знайшли залишки приватного театру імператора Нерона, Theatrum Neroni Фото: Soprintendenza Speciale Roma

У Римі дослідники знайшли залишки приватного театру імператора Нерона, Theatrum Neroni. Ця знахідка, раніше відома лише з античних текстів, пропонує реальні докази мистецьких пошуків Нерона і, можливо, його зв'язку з сумнозвісною пожежею Риму в 64 році нашої ери.

Театр Нерона приймав численні п'єси та виконавців. Сам Нерон, як власник, користувався своїм привілеєм виступати на сцені перед публікою, яка була змушена аплодувати, незалежно від його артистичних здібностей.

Загублене місто мая

Це нещодавно відкрите місце, відоме як Окомтун ("кам'яний стовп"), датується 1000 роком нашої ери і знаходиться на території екологічного заповідника Баламку в Кампече Фото: Creative Commons

Археологи відкрили раніше невідоме місто мая під назвою Окомтун на території екологічного заповідника Баламку в Мексиці. Окомтун в перекладі означає "кам'яний стовп" і датується 1000 роком нашої ери.

Розташована в межах екологічного заповідника в Кампече, ця пам'ятка залишалася відносно недослідженою через густу рослинність, що її оточувала.

Завдяки комплексним польовим дослідженням, проведеним Національним інститутом антропології та історії, це нове відкриття дає безцінну інформацію про археологію Центральної низовини мая.

Найбільший церемоніальний меч

У місті Нара, Японія, археологи знайшли масивний 2,3-метровий меч дакокен Фото: Nara prefectural Archaeological Institute of Kashihara

У місті Нара археологи знайшли масивний 2,3-метровий меч дакокен. Клинок вважається одним із найбільших залізних мечів у Японії і єдиним найдавнішим прикладом меча з меандром.

Зброя, відома як меч дако, мала форму змії і, як вважають, використовувалася для захисту мертвих від злих духів.

Ці революційні археологічні відкриття 2023 року не лише збагачують наше розуміння стародавніх цивілізацій, але й показують важливість збереження нашої багатої культурної спадщини для майбутніх поколінь.

Оскільки технології та методики продовжують розвиватися, потенціал для розкопок нашого минулого залишається безмежним, пропонуючи нескінченні можливості заглибитися в таємниці історії.

Раніше Фокус розповідав про унікальний артефакт, знайдений у Туреччині. У світі відомо тільки про 22 схожі реліквії.

Також ми розповідали про втрачену фортецю Антіоха IV. В Ізраїлі вчені виявили фрагменти черепиці, яка, можливо, пов’язана з Акрою – древньою фортецею, місцезнаходження якої досі невідоме.